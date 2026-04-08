Giá vàng tăng tiến sát 4.850 USD sau lệnh ngừng bắn

Lý giải nguyên nhân giá vàng lập đỉnh 3 tuần

Theo Bloomberg, giá vàng đã có nhịp tăng vọt lên sát mốc 4.850 USD/ounce vào sáng ngày 8/4. Kim loại quý này có thời điểm tăng tới 3,1%, nối dài đà đi lên của phiên trước đó và chạm mức cao nhất trong vòng 3 tuần qua. Động lực chính kéo thị trường đi lên xuất phát từ thông tin Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần.

Theo Reuters, thỏa thuận "tạm ngừng" này do Pakistan làm trung gian, mở ra cơ hội đàm phán tại Islamabad nhằm hạ nhiệt "chảo lửa" Trung Đông. Tổng thống Donald Trump cho biết đã nhận được đề xuất 10 điểm từ phía Iran và coi đây là nền tảng đàm phán khả thi, với điều kiện then chốt là phải đảm bảo lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz.

Giá vàng tăng mạnh sau thông tin về một lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần, mở ra hy vọng về một thỏa thuận hòa bình lâu dài tại Trung Đông (Ảnh: Economymiddleeast).

Thị trường tài chính lập tức phản ứng với luồng thông tin tích cực này.

Theo Kitco News, hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 tăng hơn 2% ngay trong phiên đêm. Đáng chú ý nhất là sự lao dốc của thị trường năng lượng khi giá dầu thô WTI bốc hơi tới 18%, lùi sâu xuống dưới mốc 100 USD/thùng. Đồng USD suy yếu cũng trở thành bệ phóng hoàn hảo hỗ trợ giá vàng được định giá bằng đồng bạc xanh.

Sự hạ nhiệt của giá dầu mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với tâm lý giới đầu tư. Thời gian qua, giá năng lượng leo thang đã làm dấy lên nỗi lo đứt gãy chuỗi cung ứng và lạm phát bùng nổ. Điều này từng buộc các ngân hàng trung ương phải cân nhắc duy trì môi trường lãi suất cao, làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng.

Đánh giá về nhịp tăng này, ông Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập chia sẻ trên Reuters rằng đây là đợt tăng mang tính phản xạ theo tin tức. Ông lưu ý thị trường vẫn cần theo dõi mức độ tuân thủ thỏa thuận, đồng thời chỉ ra các ngưỡng cản quan trọng tiếp theo của vàng sẽ nằm ở mức 4.930 USD và ranh giới then chốt 5.000 USD/ounce.

Dòng tiền định vị lại rủi ro

Dù ghi nhận đà phục hồi ấn tượng, giới phân tích vẫn giữ góc nhìn khá thận trọng về xu hướng dài hạn. Tính từ cuối tháng 2, giá vàng thực tế đã giảm gần 10% do các quỹ và nhà đầu tư buộc phải bán tháo tài sản trú ẩn để bù đắp thua lỗ thanh khoản ở các thị trường khác.

Ông Ahmad Assiri, chiến lược gia tại Pepperstone Group Ltd., nhận định trên Bloomberg rằng việc vàng vượt mốc 4.800 USD mới chỉ phản ánh sự điều chỉnh lại nhận thức rủi ro. Chuyên gia này cho rằng đà tăng cho thấy thị trường đang định giá xác suất gián đoạn kéo dài thấp hơn nhưng đây chưa phải là một sự thay đổi hoàn toàn của chế độ thị trường.

Tâm điểm của thị trường lúc này đang hướng về các quyết sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Theo Kitco News, ông Michael Brown, Trưởng bộ phận phân tích thị trường tại Pepperstone, cho rằng nếu giá năng lượng thực sự hạ nhiệt, các ngân hàng trung ương có thể coi lạm phát ngắn hạn chỉ là tạm thời. Từ đó, họ sẽ giảm khả năng thắt chặt chính sách, mở đường cho việc cắt giảm lãi suất vào cuối năm.

Tuy nhiên, trước khi lệnh ngừng bắn được công bố, Bloomberg đưa tin các quan chức Fed vẫn tỏ ra lo ngại. Cả Phó chủ tịch Philip Jefferson và Chủ tịch Fed New York John Williams đều đưa ra những nhận định cho thấy áp lực giá cơ bản tại Mỹ gần như chưa thay đổi, khiến bài toán lãi suất vẫn còn nhiều ẩn số.