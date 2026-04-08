Giá vàng giảm 3 triệu đồng/lượng trong một ngày

Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày 8/4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 171-175 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 3 triệu đồng ở chiều mua và 2 triệu đồng ở chiều bán so với mở cửa phiên sáng. Chênh lệch 2 chiều mua và bán tăng từ 3 triệu đồng lên 4 triệu đồng.

Trước đó, mở phiên giao dịch, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 174-177 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 4,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với giá đóng cửa phiên liền trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng trong nước tăng vọt cùng chiều với diễn biến thị trường quốc tế. Theo đó, giá vàng thế giới sáng nay đạt 4.818 USD/ounce, tăng 150 USD so với trước đó.

Các chuyên gia nhận định, thị trường vàng đang nhận được lực đỡ nhất định từ nhu cầu trú ẩn khi căng thẳng tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy vậy, đà tăng giá của kim loại quý vẫn bị kìm lại bởi sức mạnh của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ neo cao và tâm lý chốt lời sau giai đoạn tăng nóng.

Ông Kelvin Wong, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại đơn vị chuyên về giao dịch OANDA, cho rằng giới đầu tư vàng đang chờ thêm các thông tin mới có khả năng tạo tác động mạnh đến xu hướng giá, nhất là trong bối cảnh nhà đầu tư theo sát các diễn biến liên quan đến xung đột Mỹ - Iran.

Theo nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff tại Kitco Metals, các nhà giao dịch vàng hiện quan tâm nhiều hơn đến việc các ngân hàng Trung ương sẽ làm gì với lãi suất hơn là các yếu tố địa chính trị. Nếu các nền kinh tế lớn trì hoãn việc cắt giảm lãi suất, điều đó có thể được hiểu là nhu cầu đối với vàng sẽ giảm.

Thị trường hiện dồn sự chú ý vào biên bản cuộc họp tháng 3 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến công bố trong ngày cùng với loạt dữ liệu kinh tế quan trọng gồm chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) vào ngày 9/4 và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố ngày 10/4.

Giới phân tích nhận định, khi những căng thẳng tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt, các yếu tố nền tảng nhiều khả năng sẽ trở lại giữ vai trò chi phối xu hướng thị trường.

Trong bối cảnh này, vàng tiếp tục được xem là kênh đầu tư then chốt trong danh mục cân bằng, giúp đa dạng hóa tài sản và phòng ngừa rủi ro dài hạn. Tuy vậy, trong ngắn hạn, giá kim loại quý vẫn có thể biến động theo diễn biến địa chính trị và sức mạnh của đồng USD, trong khi lực mua từ các ngân hàng Trung ương được kỳ vọng sẽ tạo nền hỗ trợ cho xu hướng dài hạn.

Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước giảm 2 đồng, niêm yết tại mức 25.106 đồng/USD. Với biên độ 5%, tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là trong khoảng 23.850-26.361 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tiếp tục giữ nguyên, hiện ở mức 24.903-26.313 đồng.

Khảo sát tại một số ngân hàng thương mại, tỷ giá sáng nay nhìn chung ít biến động so với phiên trước. Giá USD phổ biến được niêm yết quanh mức 26.071-26.362 đồng/USD, với xu hướng chủ đạo là đi ngang ở cả hai chiều mua - bán. Một số đơn vị ghi nhận điều chỉnh nhẹ, giảm 1-2 đồng ở một trong 2 chiều giao dịch.

Giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.929-27.069 đồng/USD, giảm 21 đồng chiều mua và 1 đồng chiều bán so với sáng qua.

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại nhìn chung ổn định so với phiên trước, với mặt bằng giá phổ biến quanh vùng 26.100-26.360 đồng/USD.

Ở nhóm ngân hàng quốc doanh, tỷ giá USD được niêm yết quanh mức 26.111-26.361 đồng/USD. Trong khi đó, một ngân hàng quốc doanh khác ghi nhận mức giá mua vào thấp hơn, khoảng 25.141 đồng/USD và bán ra 26.361 đồng/USD, không có biến động so với phiên liền trước.

Giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 27.050-27.100 đồng/USD, giảm 250 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với trước đó.