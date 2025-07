Giá vàng tăng tiến sát 121 triệu đồng/lượng

Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng giá

Mở cửa phiên giao dịch ngày 1/7, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 118,3-120,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng mỗi chiều so với giá đóng cửa phiên hôm qua. Giá vàng nhẫn tròn trơn sáng nay ở 114-116,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Đến phiên chiều, giá vàng miếng SJC tiếp tục được các doanh nghiệp lớn tăng 400.000 đồng mỗi chiều, lên 118,7-120,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Từ đầu đầu, giá vàng miếng đã tăng 1,5 triệu đồng mỗi chiều.

Giá nhẫn tròn trơn ở 114,3-116,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng tiếp 300.000 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra trong phiên chiều. Sau 2 phiên đầu tuần, vàng nhẫn trơn tăng 1,1 đồng mỗi chiều.

Giá vàng trong nước phục hồi sau tuần giảm giá cùng thời điểm giá thế giới bật tăng. Cụ thể, trên thị trường quốc tế, giá vàng giao dịch quanh 3.292 USD/ounce, tăng 15 USD so với trước đó và tương đương 103,8 triệu đồng/lượng tính theo tỷ giá chưa thuế, phí.

Giá vàng trong nước, thế giới đồng loạt tăng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Giá vàng thế giới đã đảo chiều và tăng giá do được hỗ trợ bởi đồng USD yếu đi. Trước đó, giá vàng thế giới chạm mức thấp nhất trong hơn một tháng do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc dịu lại, làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn và thúc đẩy tâm lý chấp nhận rủi ro. Đồng USD yếu khiến vàng định giá bằng USD trở nên rẻ hơn với người mua nắm giữ tiền tệ khác.

Khi tình hình địa chính trị và kinh tế ổn định, nhu cầu vàng như một tài sản an toàn thường giảm. Bên cạnh đó, trong bối cảnh lãi suất cao, sức hấp dẫn của tài sản không sinh lãi như vàng càng suy yếu.

Một số chuyên gia cho rằng giá vàng giảm mạnh trong tuần qua là đợt điều chỉnh quá đà, khả năng cao sẽ có sự phục hồi kỹ thuật. Đồng thời, bất ổn chính trị tại Mỹ liên quan đến dự luật thuế có thể thúc đẩy nhu cầu trú ẩn của nhà đầu tư, dù dự luật được thông qua hay không đều kéo theo những lo ngại về rối loạn chính trị hoặc là về thâm hụt ngân sách

Giá USD trong ngân hàng tăng

USD-Index - thước đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt - giảm 0,36% so với trước đó, xuống còn 97,04 điểm.

Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.052 đồng/USD, tăng 4 đồng so với phiên liền trước đó. Với biên độ 5%, tỷ giá trần và sàn lần lượt là 26.304 đồng/USD và 23.799 đồng/USD.

Tỷ giá USD được ngân hàng lớn niêm yết tại 25.910-26.300 đồng (mua vào - bán ra), tăng 30 đồng ở chiều mua vào và bán ra. Còn tại ngân hàng cổ phần, tỷ giá tương ứng 2 chiều mua vào - bán ra là 25.900-26.290 đồng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường tự do, giá USD được giao dịch ở mức 26.380-26.480 đồng (mua vào - bán ra), tăng 10 đồng mỗi chiều so với trước đó.