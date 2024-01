Giá vàng tăng, tiến gần 77 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC hiện được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 74,3-76,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng mỗi chiều so với giá mở cửa sáng hôm qua.

Chênh lệch 2 chiều mua - bán vẫn được duy trì ở 2,5 triệu đồng. So với đáy từ đầu năm, mỗi lượng vàng miếng đã tăng 3,8 triệu đồng ở chiều mua vào và tăng 3,3 triệu đồng ở chiều bán ra.

Vàng nhẫn được các "nhà vàng" niêm yết tại 62,75-63,95 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng nhẹ 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay đạt 2.018 USD/ounce, giảm 2 USD so với hôm qua, và giảm 44 USD so với đỉnh từ đầu năm. Quy đổi theo tỷ giá chưa thuế, phí, chênh lệch với thế giới và vàng trong nước là khoảng 16,6 triệu đồng/lượng.

Ông Ernest Hoffman, nhà phân tích thị trường của Kitco News cho biết giá vàng dao động trong khoảng hẹp 10 USD giữa $2,016 và $2,025 trong tuần này (22-27/1).

Cuộc khảo sát hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy các chuyên gia tổ chức và các nhà giao dịch bán lẻ duy trì tư thế thận trọng, không có sự đồng thuận rõ ràng về hướng đi của vàng.

Adrian Day, Chủ tịch tập đoàn tài chính - Adrian Day Asset Management, tin rằng số liệu lạm phát ổn định của Mỹ của tuần này sẽ đẩy giá vàng tăng vào tuần tới.

"Khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào tháng 3, khi có một số liệu lạm phát cốt lõi thấp. Điều đó sẽ khiến giá vàng tăng lên", ông Adrian Day đánh giá.

Ở hướng ngược lại, ông Colin Cieszynski, chuyên gia chiến lược thị trường chính tại SIA Wealth Management lại có quan điểm tiêu cực về vàng trong tuần tới.

"Tôi nghĩ rằng Fed có thể sẽ không quá "duyên dáng" như thị trường đang mong đợi, điều này có thể kích thích một đợt tăng giá USD và tạo ra một ngọn gió ngược với vàng", ông Colin nhận định.

Trong khi đó, ông Frank Cholly, Chuyên gia Chiến lược thị trường cấp cao tại RJO Futures, cho rằng nhà đầu tư nên mong đợi một thời kỳ giá vàng đi ngang kéo dài. Fed có khả năng sẽ giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài thay vì cắt ngay lập tức.

Giá USD tại ngân hàng hạ nhiệt

USD-Index - chỉ số đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - duy trì ở mức 103,4 điểm, tăng 2,03% so với đầu năm.

Tỷ giá trung tâm hiện được Ngân hàng Nhà nước niêm yết tại 24.036 đồng/USD, tăng 5 đồng so với trước đó. Với biên độ 5% hiện tại, giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép dao động từ 22.834 đồng đến 25.235 đồng.

Ngân hàng lớn niêm yết tỷ giá mua - bán là 24.395-24.765 đồng/USD (mua - bán), giảm 15 đồng so với trước đó. Tại ngân hàng cổ phần, giá là 24.403-24.838 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch tại 25.065-25.115 đồng/USD, giảm nhẹ 5 đồng. So với phiên giao dịch đầu năm, giá USD tự do tăng 325 đồng, tương đương mức tăng 1,35%.