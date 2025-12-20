Giá vàng tăng, người mua từ đầu tháng 12 vẫn lỗ

Chốt phiên 19/12, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở 154,6-156,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa 2 chiều là 2 triệu đồng/lượng.

Còn giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 152,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 155,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tính từ đầu tháng 12 đến nay, vàng miếng SJC đã tăng 1 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, mức tăng của giá vàng nhẫn là 200.000 đồng/lượng. Tuy nhiên, do chênh lệch giữa chiều mua vào, bán ra dao động trong khoảng 2-3 triệu đồng/lượng nên người mua vàng trong đầu tháng 12 ước tính vẫn bị lỗ.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay ở mức 4.340,1 USD/ounce, tăng 7,96 USD/ounce, tương đương mức tăng 0,18% trong vòng 24 giờ. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 138 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí), rẻ hơn trong nước 18,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng đang được hỗ trợ khi thị trường lao động Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt và những bất ổn địa chính trị chưa có hồi kết. Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ trong tháng 11 tăng lên 4,6%, mức cao nhất kể từ năm 2021, đã củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tiếp tục lộ trình cắt giảm lãi suất trong năm 2026.

Mặt bằng lãi suất thấp hơn, cùng nỗi lo suy giảm sức mua của đồng tiền, đang thúc đẩy nhu cầu nắm giữ vàng như một công cụ phòng vệ trước rủi ro kinh tế.

Năm nay được xem là một trong những giai đoạn bứt phá mạnh mẽ nhất của thị trường vàng, khi kim loại quý này liên tục xác lập tới 48 kỷ lục mới. Đà tăng được hậu thuẫn bởi căng thẳng địa chính trị kéo dài, chính sách tiền tệ nới lỏng của Fed và dòng vốn trú ẩn gia tăng trên phạm vi toàn cầu.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia trên Kitco News, nhịp tăng tốc ngoạn mục của vàng nhiều khả năng đã đi qua, song xu hướng tăng trong dài hạn vẫn chưa bị phá vỡ. Bước sang năm 2026, giá vàng được dự báo tiếp tục duy trì đà đi lên nhưng với tốc độ chậm hơn, phổ biến trong vùng 4.800-5.000 USD/ounce.

Đồng USD tăng nhẹ phiên cuối tuần

Trên thị trường quốc tế, đồng USD tăng nhẹ trong phiên giao dịch cuối tuần. Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt gồm EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, tăng khoảng 0,2-0,3%, dao động quanh mức 98,65-98,72 điểm. Diễn biến này cho thấy nhu cầu nắm giữ USD vẫn hiện hữu, bất chấp kỳ vọng Fed có thể bắt đầu chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm tới.

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức 25.148 đồng, giảm 3 đồng so với phiên liền trước. Với biên độ cho phép, tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện được niêm yết ở mức 23.941 đồng/USD ở chiều mua vào và 26.355 đồng/USD ở chiều bán ra.

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD có xu hướng nhích tăng nhẹ so với phiên trước, dao động 26.095-26.405 đồng/USD (mua vào - bán ra).