Vàng miếng SJC bất ngờ giảm 1,5 triệu đồng/lượng

Hiện vàng miếng giao dịch tại mức 186,4-189,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). Vàng nhẫn cũng giảm về 186,1 triệu đồng mỗi lượng mua vào và 189,1 triệu đồng mỗi lượng bán ra, chênh lệch hai chiều là 3 triệu đồng/lượng.

Hôm qua, vàng tại các thương hiệu lớn được điều chỉnh 3 lần trong ngày. Kết phiên, vàng miếng SJC niêm yết tại mức 187,9-190,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với thời điểm mở cửa phiên sáng.

Một số thương hiệu tư nhân niêm yết giá bán vàng miếng ở mức 191 triệu đồng/lượng. Tính chung, vàng miếng được điều chỉnh tăng 3,9 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, nhẫn trơn tại một vài thương hiệu lớn cũng lên sát 191 triệu đồng, giao dịch quanh mức 188-190,9 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trên thế giới, giá vàng tăng đáng kể sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích lớn vào Iran gây căng thẳng địa chính trị và làm gia tăng bất ổn kinh tế toàn cầu.

Giá vàng giao ngay tăng lên 5.355,6 USD/ounce, mức cao nhất trong hơn bốn tuần. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (không bao gồm thuế, phí), vàng thế giới đang vào mức 169,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng trong nước 21 triệu đồng.

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính cấp cao Kyle Rodda tại Capital.com cho rằng khác với những lần leo thang trước đây, lần này các bên đều có lý do để tiếp tục gia tăng xung đột. Ông nhận định tình hình có thể dẫn tới một môi trường hỗn loạn, bất ổn và biến động trong nhiều ngày, qua đó tạo lợi thế tích cực cho giá vàng.

Vàng đã liên tục đạt các mức cao kỷ lục trong năm nay do bất ổn chính trị và kinh tế toàn cầu gia tăng. Đợt tăng giá này tiếp nối đà tăng từ năm 2025 do sức mua mạnh mẽ từ các ngân hàng Trung ương, dòng vốn lớn đổ vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) và kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ của Mỹ.

Nhà phân tích độc lập Ross Norman nhận định vàng là thước đo phản ánh sự bất ổn toàn cầu và giá vàng sẽ tiếp tục leo lên các mức cao kỷ lục mới khi thế giới bước vào một kỷ nguyên bất ổn địa chính trị.

Thị trường còn chịu áp lực từ dữ liệu kinh tế Mỹ khi chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 1 tăng cao hơn dự kiến, dấy lên lo ngại về lạm phát. Các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao loạt báo cáo thị trường lao động Mỹ trong tuần này, bao gồm báo cáo việc làm để tìm thêm tín hiệu.

Tuy nhiên, đà tăng của vàng bị hạn chế phần nào do chỉ số đồng USD tăng 0,27%, khiến kim loại quý này trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các ngoại tệ khác.

Đồng USD tăng

Trong đó, đồng USD được hưởng lợi từ nhu cầu trú ẩn an toàn, giữa bối cảnh giới đầu tư lo ngại xung đột tại Trung Đông có nguy cơ lan rộng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trong ngày thứ Hai rằng ông đã ra lệnh tấn công Iran nhằm ngăn chặn các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này, đồng thời khẳng định sẽ theo đuổi cuộc chiến chừng nào còn cần thiết. Những lo ngại rằng lạm phát gia tăng có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trì hoãn thời điểm cắt giảm lãi suất tiếp theo cũng góp phần nâng đỡ đồng USD.

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,99%, hiện ở mức 98,57.

Rạng sáng 3-3, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 6 đồng, hiện ở mức 25.038 đồng.