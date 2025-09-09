Giá vàng ngày 9/9: Vàng miếng giảm còn 135,1 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng giảm, vàng nhẫn tăng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 133,1-135,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 800.000 đồng ở chiều mua và 300.000 đồng/lượng chiều bán. Chênh lệch 2 chiều mua và bán tăng từ mức 1,5 triệu đồng/lượng lên 2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 127,7-130,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng ở cả 2 chiều mua và bán. Ở nhiều doanh nghiệp tư nhân, giá bán vàng nhẫn được niêm yết ở 130,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước biến động ngược chiều thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng tăng thêm 35 USD, lên 3.632 USD/ounce, tương đương 115 triệu đồng/lượng nếu quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí. Đồng USD suy yếu, kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất và sự hoài nghi về tính độc lập của Fed đã thúc đẩy giá vàng

Mặt hàng vàng miếng SJC được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Thành Đông).

Trong khi đó, giá vàng miếng trong nước giảm sau khi Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm thao túng, găm hàng gây bất ổn thị trường vàng.

Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới và trong nước, sớm thực hiện các giải pháp, công cụ cần thiết. Việc này nhằm bình ổn thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giữa giá quốc tế và trong nước, không để tác động tiêu cực đến thị trường tiền tệ (tỷ giá, lãi suất, ngoại hối) và kinh tế vĩ mô.

Mới nhất, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước thành lập đoàn thanh tra thị trường vàng trong ngày 9/9.

Đoàn sẽ thanh tra việc chấp hành chính sách của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp về kinh doanh vàng, phòng, chống rửa tiền, lập, sử dụng hóa đơn, chứng từ và các vấn đề khác liên quan. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm, Đoàn thanh tra sẽ chuyển thông tin, hồ sơ sang cơ quan công an xử lý và báo cáo Thủ tướng kết quả thanh tra trong tháng 9.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu có các giải pháp quản lý bảo đảm thị trường vàng an toàn, lành mạnh. Định kỳ hàng tuần, cơ quan này phải báo cáo Chính phủ về diễn biến thị trường. "Không để biến động giá vàng ảnh hưởng tới ổn định, an toàn thị trường tài chính, tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô", Phó thủ tướng yêu cầu.

Từ ngày 10/10, cơ chế độc quyền sản xuất vàng miếng sẽ được xóa bỏ, theo Nghị định sửa đổi Nghị định 24 của Chính phủ. Thay vào đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ cấp phép mua bán, kinh doanh mặt hàng này cho các doanh nghiệp, ngân hàng đủ điều kiện.

Giá USD tự do vượt 27.000 đồng

Kết thúc ngày 8/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm tại mức 25.236 đồng, giảm 12 đồng so với trước đó. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại được phép mua bán USD trong vùng 23.974-26.497 đồng.

Ngân hàng lớn niêm yết giá USD tại 26.147-26.497 đồng (mua - bán). Giá giao dịch USD ở ngân hàng cổ phần là 26.120- 26.497 đồng (mua - bán). Các đơn vị đều niêm yết giá USD ở mức kịch trần. Tính chung từ đầu năm đến nay, giá USD bán ra tại các ngân hàng đã tăng gần 4%.

Trên thị trường tự do, các điểm thu đổi ngoại tệ niêm yết giá mua bán USD ở mức 26.915-27.015 đồng (mua - bán), tăng 115 đồng mỗi chiều.