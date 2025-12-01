Giá vàng miếng vượt 155 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay

Mở cửa phiên giao dịch ngày 1/12, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 153,2-155,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng so với giá đóng cửa tuần trước và thiết lập kỷ lục mới của mặt hàng này.

Chênh lệch giá mua - bán tiếp tục được duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng. Tuần trước, vàng miếng cũng được điều chỉnh tăng 4,5 triệu đồng/lượng sau một tuần.

Vàng miếng trong nước tăng mạnh cùng chiều với thị trường quốc tế. Theo đó, giá vàng thế giới giao dịch quanh 4.240 USD/ounce, tăng 24 USD so với trước đó. Quy đổi theo tỷ giá chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 134,8 triệu đồng/lượng.

Sau nhiều tuần biến động và điều chỉnh sâu, diễn biến giá vàng tuần trước phần lớn đi lên khá ổn định. Biểu đồ diễn biến giá vàng thế giới chủ yếu là tăng, không có dấu hiệu suy yếu để phải “test” (kiểm tra) vùng hỗ trợ 4.000 USD/ounce. Kỳ vọng gần như chắc chắn Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất là động lực chính của thị trường kim loại quý, kéo giá vượt mốc 4.200 USD.

Mặt hàng vàng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Khảo sát hơn 900 khách hàng tổ chức trên nền tảng Marquee của Goldman Sachs cho thấy, 36% người tham gia - nhóm lớn nhất dự báo vàng sẽ vượt 5.000 USD/ounce vào cuối năm tới. Thêm 33% kỳ vọng vàng dao động trong vùng 4.500-5.000 USD, phản ánh niềm tin mạnh mẽ vào xu hướng tăng giá.

Tính từ đầu năm, vàng đã tăng 58,6% và phá mốc 4.000 USD/ounce vào ngày 8/10. Goldman Sachs cho biết hơn 70% nhà đầu tư tin rằng vàng sẽ tiếp tục đi lên trong năm 2025, trong khi chỉ hơn 5% dự đoán giá giảm về mức 3.500-4.000 USD/ounce.

Nhu cầu vàng tăng được nhìn nhận gắn với các yếu tố vĩ mô kéo dài như lạm phát, bất ổn địa chính trị và áp lực giảm giá của đồng USD.

Đà tăng của vàng tuần qua cũng được củng cố nhờ kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất - yếu tố thường hỗ trợ giá kim loại quý.

Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng tại đơn vị chuyên về quản lý tài sản SIA Wealth Management nhận định: “Tôi lạc quan về vàng trong tuần này. Vàng đã tăng trong thời gian gần đây khi kỳ vọng cuộc họp của Fed tới đây chuyển hướng về khả năng cắt giảm lãi suất để kết thúc năm”. Colin Cieszynski cảnh báo rằng tuần này sẽ có nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng, có thể tạo ra biến động cho giá vàng.

Một số nhà phân tích cho rằng, từ nay đến khi Fed công bố quyết định lãi suất tháng 12, giá vàng có thể tiếp tục nhích lên nhưng khó bứt phá mạnh. Thị trường đã sớm phản ánh kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất, nên rủi ro hiện tại nằm ở khả năng Fed không cắt giảm. Dù vậy, đáy hình thành sau mức đỉnh của tháng 10 nhiều khả năng đã được thiết lập và giá vàng có thể dao động tích lũy trước khi bước vào một nhịp tăng mới.

James Stanley, chiến lược gia cấp cao tại sàn giao dịch Forex nói không có lý do gì để bi quan về vàng. Tuy nhiên, ông cảnh báo việc "mua đuổi" lúc này sẽ dẫn đến khả năng "đu đỉnh" cao, do một số nhà đầu tư dài hạn có thể chốt lời trước cuối năm.

Adrian Day, Chủ tịch quỹ đầu tư Adrian Day Asset Management thì cho rằng giá vàng khó bứt phá, cho đến khi Fed chính thức công bố lãi suất tháng 12. "Việc hạ lãi suất đã được phản ánh trước vào giá, nên rủi ro là Fed không cắt giảm. Tuy nhiên, có vẻ mức đáy sau đợt lập đỉnh tháng 10 đã hình thành và giá vàng có thể đi ngang trước khi có nhịp tăng tiếp theo", ông nhận định.

Mở cửa phiên giao dịch đầu tiên của tháng, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố là 25.156 đồng/USD, tăng 1 đồng so với trước đó. Với biên độ 5%, các ngân hàng được giao dịch USD trong biên độ từ 23.898 đồng đến 26.413 đồng.

Sáng nay, một số tổ chức tín dụng niêm yết tỷ giá quanh mức 26.095-26.413 đồng/USD (mua - bán), trong đó có nơi điều chỉnh tăng 1 đồng ở cả hai chiều, có nơi giảm khoảng 39 đồng ở chiều mua và tăng nhẹ 1 đồng ở chiều bán so với phiên trước. Một số đơn vị giữ nguyên giá mua nhưng tăng 1 đồng giá bán so với cuối tuần trước.

Trên thị trường tự do, USD được giao dịch quanh 27.600-27.700 đồng/USD (mua - bán), không thay đổi so với phiên liền trước.