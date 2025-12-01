Giá vàng tăng 4,5 triệu đồng/lượng sau một tuần

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 24/11 đến 29/11, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 152,9-154,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua - bán tiếp tục được duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng. Đây là mức kỷ lục mới của mặt hàng này. Trước khi “chốt” tuần, kim loại quý ghi nhận mức tăng 700.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán.

Mở cửa đầu tuần, vàng miếng được niêm yết ở mức 148,4-150,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Như vậy, sau một tuần giao dịch, cả 2 chiều mua và bán tăng 4,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng mạnh cùng chiều với thế giới. Vàng thế giới mở cửa tuần này ở mức 4.074 USD/ounce nhưng nhanh chóng giảm về 4.044 USD/ounce, rồi 2 lần "kiểm tra" mốc 4.080 USD/ounce trước khi bứt phá mạnh qua vùng kháng cự 4.100 USD/ounce.

Sau đó, giá vàng thế giới đi vào trạng thái tích lũy trong biên độ từ 4.145 USD/ounce đến 4.170 USD/ounce suốt kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn ở Mỹ. Đến tối thứ 5, nhịp tăng quan trọng khác xuất hiện khi vàng vọt lên trên 4.192 USD/ounce, rồi lùi về vùng hỗ trợ 4.155 USD/ounce.

Đáng chú ý, ngay khi mở cửa giao dịch phiên cuối tuần, kim loại quý tăng vọt áp sát mốc 4.200 USD/ounce. Đến chiều, giá thiết lập đỉnh cao nhất tuần ở 4.227 USD/ounce và duy trì gần như toàn bộ mức tăng này cho đến lúc thị trường đóng cửa.

Vàng trang sức được bày bán tại cửa hàng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Khảo sát vàng mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý tăng giá đang quay trở lại một cách rõ rệt trên cả Phố Wall và nhà đầu tư, sau khi vàng bật tăng mạnh khỏi vùng hỗ trợ 4.000 USD/ounce.

Trong số 14 chuyên gia tham gia khảo sát, phần lớn nghiêng về xu hướng tăng khi vàng cho thấy sức mạnh đáng kể trong tuần qua. Có 11 người (79%) dự báo giá sẽ đi lên trong tuần tới; chỉ 1 người (7%) cho rằng giá giảm, còn 2 chuyên gia (14%) nhận định thị trường sẽ đi ngang.

Tâm lý lạc quan cũng lan rộng trong nhóm nhà đầu tư nhỏ lẻ. Khảo sát trực tuyến thu hút 260 lượt bình chọn cho thấy sự tự tin của giới giao dịch tiếp tục được củng cố: 183 người (70%) kỳ vọng giá vàng tăng; 29 người (11%) dự đoán giảm; và 48 người (19%) cho rằng giá sẽ ổn định trong tuần tới.

Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại đơn vị chuyên về giao dịch Bannockburn Global Forex, nhận định kim loại quý đang tiến gần các mức đỉnh lịch sử mới.

"Dù vàng giao ngay biến động mạnh theo từng ngày trong tuần này, kết quả cuối cùng vẫn là mức tăng khoảng 2,75%, cũng là mức tăng mạnh nhất trong 6 tuần qua", Chandler nói. Ông cũng cho rằng thị trường đang củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất ngay trong tháng tới, trong khi USD-Index - chỉ số đo sức mạnh đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - đã giảm 0,5%, giúp củng cố thêm đà tăng của vàng.

Theo Marc Chandler, nhịp giảm từ đỉnh tháng 10 có tính chất điều chỉnh và vùng kháng cự nằm quanh 4.195 USD/ounce. Nếu phá vỡ mốc này, giá vàng có thể quay lại kiểm định đỉnh tháng 11.

Trái với quan điểm trên, Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại sàn giao dịch FxPro, dự báo vàng có thể giảm trong tuần này. Ông nhận định kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ tiếp tục kéo lợi suất trái phiếu Mỹ xuống, hỗ trợ vàng.

Ông lưu ý trong 3 năm qua, kể từ khi chu kỳ tăng giá mạnh của vàng bắt đầu, giá đã tăng tới 170% nhờ nhu cầu mua vàng vật chất mạnh mẽ từ các ngân hàng Trung ương của thị trường mới nổi, gây áp lực lên đồng USD.

"Những yếu tố này tạo điều kiện cho giá vàng tăng lên", ông nói và dẫn lại dự báo vàng sẽ lên 4.500 USD/ounce vào cuối năm 2026 của UBS và mức trung bình 4.450 USD/ounce theo Deutsche Bank. Tuy vậy, ông cảnh báo rủi ro chốt lời khi vàng đã tăng 48% từ đầu năm và dự báo kim loại quý có thể giảm về 4.040 USD/ounce vào cuối tuần tới để xóa sạch mức tăng của tuần trước đó.

Tuần này, thị trường sẽ phải tiêu hóa một loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của chính phủ, dù 2 báo cáo then chốt là bảng lương phi nông nghiệp tháng 10 và GDP quý III lại không nằm trong số đó.

Vào thứ 2, tâm điểm sẽ là Chỉ số PMI Sản xuất tháng 11 do ISM công bố. Sang thứ 4, thị trường tiếp tục theo dõi Chỉ số PMI Dịch vụ của ISM, cùng với báo cáo việc làm tư nhân ADP tháng 10. Báo cáo ADP nhiều khả năng sẽ được chú ý hơn bình thường do thiếu vắng dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp trong tuần.

Đến thứ 5, Mỹ sẽ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần. Tuần giao dịch khép lại với 2 chỉ báo quan trọng: Chỉ số PCE lõi tháng 10 và khảo sát sơ bộ tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan cho tháng 12.