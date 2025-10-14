Giá vàng miếng vượt 146 triệu đồng/lượng, cao hơn thế giới gần 16 triệu

Tính đến 10h sáng 14/10, các doanh nghiệp điều chỉnh tăng mạnh giá vàng miếng và vàng nhẫn, với mức tăng trung bình khoảng 2,3 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua. Cụ thể, giá vàng miếng tại các thương hiệu lớn được nâng lên mức 144,9-146,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Ở nhóm vàng nhẫn, giá mua vào và bán ra cũng tăng mạnh, giao dịch quanh 141,6 - 145,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hiện được giao dịch quanh ngưỡng 4.111 USD/ounce (tương đương khoảng 130,7 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 15,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng mạnh trong ngày 13/10 do nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tái bùng phát và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất.

Giá vàng đã tăng giá trên 54% từ đầu năm đến nay, được thúc đẩy bởi các rủi ro địa chính trị, cùng với hoạt động mua vàng mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương, dòng vốn đổ vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF), kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất và những bất ổn kinh tế xuất phát từ thuế quan.

Đồng USD tăng giá

Đồng USD tăng giá so với đồng EUR và yên Nhật trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có động thái góp phần làm dịu bớt căng thẳng thương mại âm ỉ giữa Washington và Bắc Kinh.

Trong nước, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức 25.112 đồng. Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức: 23.907-26.317 đồng/USD.