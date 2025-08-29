Giá vàng miếng, vàng nhẫn tăng không ngừng

Kết phiên giao dịch ngày 28/8, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức kỷ lục mới 127-128,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng ở chiều mua vào và tăng 500.000 đồng chiều bán ra so với trước đó.

Trong khi đó giá vàng nhẫn được niêm yết tại 120,1-122,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Trên thế giới, giá vàng hôm nay giao dịch quanh mốc 3.415 USD/ounce, tăng gần 20 USD so với trước đó. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí thì giá kim loại quốc tế tương đương 109,2 triệu đồng/lượng. Giá trong nước vẫn đắt hơn giá thế giới 20 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC neo vùng đỉnh kỷ lục 128,5 triệu đồng/lượng (Ảnh: Mạnh Quân).

Giá kim loại quý thế giới tăng mạnh, vượt mốc 3.400 USD/ounce và lên mức cao nhất trong một tháng, nhờ đồng USD tiếp tục suy yếu. Các chuyên gia phân tích của Bank of America (BofA) cho rằng xu hướng tăng này sẽ còn kéo dài và giữ nguyên dự báo giá vàng có thể đạt 4.000 USD/ounce vào nửa đầu năm 2026.

Theo BofA, lãi suất hạ nhiệt cùng với đồng USD yếu sẽ là động lực chính thúc đẩy giá vàng. Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có khả năng cắt giảm lãi suất trong bối cảnh lạm phát chưa hạ nhiệt càng làm đồng USD chịu áp lực, qua đó củng cố triển vọng tăng của kim loại quý.

Công cụ FedWatch của CME cho thấy thị trường đã gần như định giá đầy đủ cho một đợt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 9, với khả năng tiếp tục nới lỏng trong tháng 10 và 12.

Ngoài các yếu tố liên quan đến Fed, thị trường vàng còn dõi theo báo cáo lợi nhuận quý II của Nvidia. Là công ty có sức ảnh hưởng lớn tới tâm lý thị trường chứng khoán, kết quả kinh doanh của Nvidia có thể tạo ra những biến động lan tỏa, không chỉ trên thị trường cổ phiếu mà còn ảnh hưởng tới hàng hóa và kim loại quý.

Giá bán USD ngân hàng chạm trần

Kết thúc phiên 28/8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm tại 25.268 đồng, giảm 5 đồng so với trước đó. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại được phép mua bán USD trong vùng 24.004-26.531 đồng.

Các ngân hàng thương mại sáng nay tăng giá USD lên hết biên độ và lên lại vùng đỉnh. Ngân hàng lớn niêm yết giá USD tại 26.141-26.531 đồng (mua - bán). Tại ngân hàng tầm trung, giá USD giao dịch tại 26.190-26.530 đồng (mua - bán).

Trên thị trường tự do, các điểm thu đổi ngoại tệ niêm yết giá mua bán USD ở 26.650 -26.720 đồng (mua - bán), tăng 170 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.