Giá vàng miếng SJC và nhẫn đồng loạt giảm 2 triệu đồng/lượng

Cụ thể, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua, niêm yết ở mức 149,5-151 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 148-150,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết phiên hôm qua.

Trước đó, giá vàng liên tục tăng. Trên thị trường tự do, chiều 15/10, một số cửa hàng thậm chí đẩy giá vàng miếng SJC lên mức 161 triệu đồng mua vào và 164 triệu đồng bán ra. Sang ngày 16/10, có nơi giá vàng tự do lên đến 170 triệu đồng/lượng bán ra.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, TS Châu Đình Linh, chuyên gia kinh tế - tài chính, cho biết nguyên nhân dẫn đến hiện tượng giá vàng tự do tăng cao do chênh lệch cung cầu đang lớn.

Ngân hàng Nhà nước đã thông qua Nghị định mới về quản lý thị trường vàng cũng như đa dạng nguồn cung, gồm việc cho phép doanh nghiệp và các ngân hàng đủ điều kiện tham gia sản xuất, giao dịch vàng. Tuy nhiên, chính sách đi vào thực tế sẽ cần có độ trễ nhất định và chính “khoảng trống” này đang tạo tâm lý đưa giá vàng tăng cao.

Theo chuyên gia, thực tế thời gian qua thị trường vàng đã có sự “méo mó” do nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu quá lớn. Điều này là câu chuyện chung trên toàn thế giới chứ không riêng gì ở Việt Nam.

Riêng với thị trường tự do, nguyên nhân giá tăng mạnh, theo ông Linh, có thể xuất phát từ tâm lý “cửa hàng vàng cũng đang không muốn bán ra nhiều”, do đó người tiêu dùng tự tìm đến nhau để trao đổi trực tiếp. Điều này dẫn đến rủi ro lớn cho người mua, chuyên gia cảnh báo, không chỉ về chất lượng vàng mà cả rủi ro về niềm tin với nhau.

Đồng tình quan điểm này, TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng cũng chỉ ra 3 rủi ro lớn khi giao dịch vàng trên thị trường tự do.

Thứ nhất, người tiêu dùng không có đủ kiến thức về vàng, dễ dẫn đến việc mua vàng kém chất lượng, thậm chí vàng giả.

Thứ hai, nếu mua vàng miếng SJC ở những nơi không chính thống, không được sự cho phép của Nhà nước, người dân sẽ bị phạt.

Cuối cùng, trong trường hợp vàng đảo chiều, rủi ro “ôm lỗ” của người mua là rất cao. Chưa kể, việc mua vàng trôi nổi có thể tiềm ẩn nguy cơ đến khi muốn bán lại sẽ rất khó và mất giá.

Do đó, chuyên gia khuyên người dân với vàng nên giữ vững tâm lý tích luỹ, và tích lũy thì mua vào lượng vừa phải tại các cửa hàng chính thống, tránh việc mua đuổi bằng mọi giá.