Giá vàng miếng vượt 142 triệu đồng/lượng

Đến trưa 9/10, giá vàng miếng SJC được hầu hết thương hiệu niêm yết ở mức 140,5-142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,1 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch giá mua vào, bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng lên ngưỡng 136,8-141,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua, bán ở mức 3 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua - bán bị đẩy lên mức quá cao khiến rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân tăng lên. Nhà đầu tư cá nhân, nhất là những người có tâm lý “lướt sóng” được khuyên cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng ở mức 4.028 USD/ounce - tăng 46 USD/ounce so với phiên cũ. Giá này, theo quy đổi, đang tương đương khoảng 128,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC tới 14,4 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn trong nước khoảng 11 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng và chạm mức kỷ lục mới trong bối cảnh chính phủ Mỹ đóng cửa và hàng loạt bất ổn địa chính trị khác đã đẩy giá kim loại quý tăng vọt.

Theo Kitco, tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng hơn 52%, được thúc đẩy bởi những bất ổn chính trị và kinh tế ngày càng gia tăng liên quan đến thuế quan của Mỹ, xung đột địa chính trị, kỳ vọng cắt giảm lãi suất, đồng USD yếu đi, cùng với lực mua mạnh từ các ngân hàng trung ương.

Đồng USD tiếp tục được hưởng lợi từ việc thiếu các số liệu kinh tế của chính phủ Mỹ

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 8 đồng, hiện ở mức 25.133 đồng/USD.

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,25%, hiện ở mức 98,82 điểm.