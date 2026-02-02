Giá vàng miếng giảm 6 triệu đồng, về 166 triệu đồng/lượng

Cập nhật đến phiên chiều ngày 2/2, giá vàng miếng SJC bất giờ giảm, được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 163-166 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức mất 2,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với sáng.

Trước đó, lúc 10h30, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 165,6-168,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), bật tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều mua và chiều bán ra so với thời điểm mở cửa phiên. Tính chung phiên sáng nay, vàng miếng giảm 3,4 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán.

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 26/1-31/1, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 169-172 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 4,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá đầu tuần.

Tuần qua, trong phiên ngày 29/1, vàng miếng thiết lập mức đỉnh là 188,3-191,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). Như vậy, so với mức đỉnh, vàng miếng đã giảm 19,3 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Vàng miếng trong nước giảm mạnh cùng diễn biến thị trường quốc tế. Từ vùng trên 5.000 USD/ounce đầu tuần, giá vàng thế giới sau đó tăng sát 5.600 USD/ounce - mức cao nhất mọi thời đại rồi rơi tự do.

Chỉ trong thời gian ngắn, vàng đảo chiều giảm với tốc độ lớn, có thời điểm mất hàng trăm USD/ounce trong vài giờ. Kết tuần, giá vàng lùi sâu về dưới 5.000 USD/ounce, ở mức 4.889 USD/ounce.

Mặt hàng vàng được bày bán (Ảnh: Thành Đông).

Sau nhịp điều chỉnh tăng nhanh, giảm sốc, niềm tin giữa nhà đầu tư cá nhân và chuyên gia phân tích vào xu hướng ngắn hạn của giá vàng có sự khác biệt đáng kể.

Trong 340 nhà đầu tư tham gia cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco News, khoảng 73% lạc quan rằng thị trường kim loại quý sẽ đi lên trong tuần này. 16% nhà đầu tư dự đoán vàng tiếp tục lao dốc, trong khi 11% còn lại kỳ vọng giá đi ngang.

Trong khi đó, chỉ 39% trong số 18 nhà phân tích Phố Wall tham gia khảo sát tin vào kịch bản vàng có thể lấy lại mốc 5.000 USD. 39% nhận định nhịp điều chỉnh sẽ kéo dài, còn 22% đưa ra quan điểm trung lập.

Theo giới chuyên gia, đợt điều chỉnh mạnh của vàng tuần này chủ yếu xuất phát từ đà tăng của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ, trong bối cảnh thị trường lo ngại Fed có thể chuyển sang lập trường “diều hâu” hơn nếu ông Kevin Warsh trở thành Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp theo.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành đơn vị chuyên về giao dịch Bannockburn Global Forex, nhận định đà giảm hiện tại chỉ mang tính phản ứng ngắn hạn. Giá vàng sau nhịp giảm này đã quay về vùng giữa của biên độ giao dịch tháng 1, quanh mốc 4.935 USD/ounce.

Nếu phá vỡ vùng này, thị trường có thể hướng tới vùng điều chỉnh sâu hơn quanh 4.780 USD/ounce, trong khi một cú phục hồi vượt 5.200 USD sẽ giúp củng cố niềm tin rằng giá đã tạo đáy.

Ông Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại sàn giao dịch Forexlive.com, thì cho rằng những tuần biến động dữ dội như vừa qua sẽ xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn khi thị trường vàng rời khỏi giai đoạn tăng giá với mức biến động thấp. Theo ông, đợt rung lắc mạnh cuối tuần là lời nhắc nhở rõ ràng rằng đầu tư vào kim loại quý không chỉ có lợi nhuận mà còn đi kèm rủi ro đáng kể.

Dù vậy, ông Button nhấn mạnh các yếu tố hỗ trợ mang tính cấu trúc của vàng vẫn còn nguyên vẹn, đặc biệt là xu hướng làm suy yếu đồng USD và những bất ổn địa chính trị toàn cầu. Ông cho rằng vàng khó có khả năng giảm xuống dưới 4.000 USD/ounce, đồng thời cảnh báo nhà đầu tư cần chuẩn bị tinh thần cho một giai đoạn biến động lớn.

Trong khi đó, ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích cấp cao tại FxPro, nhận định đợt tăng giá vừa qua nhiều khả năng đã đưa vàng đạt đỉnh. Cú bứt phá mạnh đã kích hoạt làn sóng bán tháo đồng loạt trên thị trường kim loại.

Mục tiêu điều chỉnh trước mắt của vàng được xác định quanh vùng 4.700 USD/ounce, và không loại trừ khả năng thị trường có thể lùi sâu hơn trong trung hạn, thậm chí về vùng 3.600-4.000 USD/ounce trong vòng một năm tới để điều chỉnh toàn bộ đà tăng kể từ năm 2022.

Tuần này, thị trường toàn cầu sẽ đón nhận dày đặc dữ liệu kinh tế quan trọng, trong đó tâm điểm là các số liệu về thị trường lao động Mỹ. Nhà đầu tư sẽ theo dõi sát những tín hiệu này để đánh giá lại lộ trình chính sách lãi suất của Fed trong bối cảnh cơ quan này có thể sớm bước vào giai đoạn chuyển giao lãnh đạo, đồng thời chờ đợi quyết định lãi suất từ nhiều ngân hàng Trung ương lớn.