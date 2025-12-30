Giá vàng miếng SJC giảm 1,7 triệu đồng/lượng

Cụ thể, chốt phiên 29/12, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở ngưỡng 156-158 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm trước đó. Chênh lệch 2 chiều ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng giảm 1 triệu đồng/lượng, được niêm yết ở ngưỡng 154-157 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch hai chiều ở mức 3 triệu đồng.

Trên thế giới, giá vàng cũng điều chỉnh xuống mức 4373,06 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD của ngân hàng lớn, vàng thế giới có giá khoảng 138,58 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí), rẻ hơn trong nước 19,42 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới quay đầu giảm sau khi tiến sát các mức cao nhất lịch sử, khi nhà đầu tư tranh thủ chốt lời và thị trường đánh giá rủi ro địa chính trị đang bớt căng thẳng. Diễn biến này xảy ra cùng thời điểm giá bạc cũng lùi khỏi đỉnh kỷ lục trên 80 USD/ounce thiết lập trước đó.

Theo ông Ricardo Evangelista, chuyên gia phân tích tại ActivTrades, đà giảm của giá vàng trong phiên sáng chủ yếu đến từ hoạt động chốt lời sau chuỗi tăng mạnh, khi thị trường bước vào giai đoạn cuối năm. Ông cho biết thêm, những tín hiệu tích cực ban đầu từ chính quyền Mỹ liên quan đến tiến trình đàm phán hòa bình tại Ukraine cũng tạo ra lực cản nhất định đối với nhu cầu mua vàng trú ẩn.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang tiến rất gần tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Thông tin này góp phần làm dịu tâm lý phòng vệ trên thị trường tài chính toàn cầu, qua đó tác động đến giá vàng.

Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng khoảng 72%, nhờ hàng loạt yếu tố hỗ trợ như chính sách tiền tệ nới lỏng hơn của Mỹ, đồng USD suy yếu, căng thẳng địa chính trị kéo dài và lực mua mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương.

Đồng USD đi ngang

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 98,05, đi ngang.

Tuần trước, đồng USD liên tục suy yếu, dù các báo cáo kinh tế vĩ mô của Mỹ ghi nhận kết quả tích cực, trong khi sự khác biệt về kỳ vọng chính sách tiền tệ giữa Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tiếp tục tạo lực đỡ cho đồng EUR.

Tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.125 đồng, giảm 3 đồng so với phiên giao dịch trước đó.