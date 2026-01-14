Giá vàng miếng lên sát 163 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 14/1, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết tại 160,9-162,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. Đây là mức giá kỷ lục mới của mặt hàng này. Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán được duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/1, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết tại 160-162 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Đây là mức giá kỷ lục của mặt hàng này, thiết lập vào phiên 12/1 và duy trì cho đến hiện tại. Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán được duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Đầu năm, vàng miếng SJC được doanh nghiệp niêm yết tại 150,8-152,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Như vậy, đến hiện tại, kim loại này đã tăng 7,2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với thời điểm đầu năm.

Giá vàng trong nước biến động mạnh cùng chiều với giá vàng thế giới. Tại thị trường quốc tế, kim loại quý giao dịch tại 4.587 USD/ounce. Trước đó, có thời điểm mặt hàng này vượt 4.600 USD/ounce. Năm ngoái, mức cao nhất vàng thế giới đạt được là 4.549 USD/ounce vào tháng 12.

Diễn biến của vàng thế giới khớp với khảo sát của Kitco cuối tuần trước với các chuyên gia phân tích, giám đốc ngân hàng khi hầu hết dự báo giá tuần này tiếp tục đi lên, do bất ổn địa chính trị và lãi suất được kỳ vọng xuống thấp.

Mặt hàng vàng được bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo Hội đồng Vàng thế giới (WGC), năm ngoái chứng kiến đợt tăng giá bất thường, khi giá vàng lập hơn 50 mức đỉnh lịch sử.

Ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng Trung ương toàn cầu của WGC, nhận định sức bật của vàng trong những năm gần đây không đến từ một yếu tố duy nhất, mà là sự hội tụ giữa bất ổn kinh tế vĩ mô, rủi ro chính sách và nhu cầu chiến lược.

Theo vị này, giá vàng năm nay có thể không lặp lại đà tăng mạnh như năm 2025, nhưng các động lực củng cố vai trò của vàng vẫn duy trì vững chắc.

Năm nay, môi trường toàn cầu vẫn bị bao trùm bởi những bất ổn kéo dài, thiếu một hướng đi kinh tế rõ ràng. Tín hiệu tăng trưởng ở các nền kinh tế lớn tiếp tục không đồng đều, căng thẳng địa chính trị vẫn tác động mạnh đến các thị trường, trong khi tranh luận quanh lạm phát và chính sách tiền tệ chưa ngã ngũ.

Một trong những yếu tố quan trọng nhất tác động đến vàng trong năm 2026 là định hướng của chính sách tiền tệ toàn cầu. Đối với vàng, mối tương quan giữa lãi suất danh nghĩa, lạm phát và lãi suất thực là yếu tố then chốt. Ngay cả khi lãi suất chính sách duy trì ở mức cao, vàng vẫn có thể duy trì được sức hấp dẫn nếu lãi suất thực giảm hoặc biến động thất thường.

"Trong lịch sử, vàng đã cho thấy sự bền bỉ trong những giai đoạn niềm tin vào chính sách tiền tệ suy giảm, hoặc khi các ngân hàng Trung ương phải đối mặt với bài toán khó giữa tăng trưởng và kiểm soát lạm phát", ông Shaokai Fan nói.

Trong khi đó, ông Ian Sampson, chuyên gia tại tập đoàn quản lý tài sản và đầu tư toàn cầu Fidelity International, cho rằng các yếu tố từng hỗ trợ đà tăng giá vàng vẫn còn hiện diện, từ nhu cầu mua ròng của ngân hàng Trung ương cho tới môi trường lãi suất thấp và thâm hụt tài khóa cao.

Darwi Kung, Trưởng bộ phận hàng hóa của tập đoàn quản lý tài sản toàn cầu DWS Group, cho rằng giá vàng có thể nhích tăng vào cuối năm nay, song mức độ biến động sẽ cao hơn do chịu tác động từ các đợt điều chỉnh chung của thị trường tài chính. Theo ông, bối cảnh này phù hợp với chiến lược nắm giữ trung - dài hạn, thay vì các hoạt động đầu cơ lướt sóng ngắn hạn.

Lịch sử cũng phát đi những tín hiệu cảnh báo. Sau khi lập đỉnh vào năm 2011, giá vàng phải mất gần một thập kỷ mới quay trở lại vùng giá này. Trước đó, cú tăng mạnh năm 1979 cũng mở ra một chu kỳ thị trường giá xuống kéo dài.

Tuy nhiên, chu kỳ hiện tại được đánh giá có những khác biệt mang tính cấu trúc, đặc biệt là vai trò ngày càng rõ nét của các ngân hàng Trung ương. Theo Goldman Sachs, vàng vẫn chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong danh mục của nhà đầu tư Mỹ, trong khi các ngân hàng Trung ương được dự báo sẽ tiếp tục mua ròng mạnh trong năm 2026.

Về triển vọng cụ thể, J.P. Morgan hiện là tổ chức lạc quan nhất khi dự báo giá vàng có thể đạt khoảng 5.055 USD/ounce vào cuối năm 2026. Goldman Sachs nâng mục tiêu lên khoảng 4.900 USD/ounce, trong khi Deutsche Bank dự báo giá vàng bình quân năm 2026 ở mức 4.450 USD/ounce, với biên độ dao động từ 3.950-4.950 USD/ounce, tùy điều kiện thị trường.