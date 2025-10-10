Giá vàng miếng giảm 600.000 đồng/lượng, về dưới 142 triệu đồng/lượng

Vàng giảm theo giá thế giới

Mở cửa phiên giao dịch ngày 10/10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 139,9-141,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng mỗi chiều, rời mốc kỷ lục thiết lập trước đó.

Trong khi đó giá vàng nhẫn cũng được niêm yết ở mức đỉnh 136,2-138,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trước đó, kết thúc phiên giao dịch ngày 9/10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 140,5-142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá. Đây cũng là mức kỷ lục của mặt hàng này. Từ đầu tuần, vàng miếng đã tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán.

Trong khi đó giá vàng nhẫn cũng được niêm yết ở mức đỉnh 138,6-139,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

So với đầu năm nay, mỗi lượng vàng miếng tăng khoảng 57 triệu đồng, ghi nhận hiệu suất trên 65%. Vàng nhẫn cũng tăng khoảng 54 triệu so với đầu năm, tương đương mức điều chỉnh 63%.

Giá vàng trong nước neo cao trong bối cảnh giá thế giới lập kỷ lục 4.054 USD/ounce trước đó. Thị trường khởi sắc khi nhà đầu tư muốn tìm đến vàng như kênh trú ẩn trước biến động kinh tế - chính trị, đồng thời kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục giảm lãi suất cuối tháng này.

Tuy nhiên, hiện tại, giá vàng thế giới đã quay đầu giảm và đánh mất mốc kháng cự 4.000 USD/ounce. Cụ thể, kim loại quý màu vàng giao dịch quanh 3.989 USD/ounce, giảm 65 USD so với mức kỷ lục ghi nhận trước đó.

Mặt hàng vàng miếng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Ông Bernard Dahdah, chuyên gia phân tích kim loại quý của đơn vị chuyên về đầu tư Natixis, nhận định dù đang có đà tăng ấn tượng, kim loại quý này vẫn có thể biến động mạnh khi tâm lý thị trường thay đổi. Ông giữ quan điểm trung lập đối với vàng đến năm 2026, đồng thời cảnh báo vài tháng tới có thể là giai đoạn biến động mạnh.

“Trong ngắn hạn, giá vàng có thể đối mặt với rủi ro điều chỉnh giảm, nhưng sau đó xu hướng tăng trở lại trong năm 2026 nhiều khả năng sẽ chiếm ưu thế,” ông nói.

“Chúng ta có thể chứng kiến áp lực bán ra khi mức ký quỹ bị nâng, buộc các nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy phải thanh lý vị thế, cùng với đó là hoạt động chốt lời. Những tình huống tương tự từng xảy ra trong quá khứ, khiến giá vàng giảm 5-10% chỉ trong vài ngày như giai đoạn tháng 8-9/2011 (khủng hoảng trần nợ công), năm 2020 (dịch Covid-19) và tháng 3/2022 (xung đột tại Ukraine)”, vị này nêu.

Ông Dahdah cũng cho biết vàng có thể suy yếu nếu căng thẳng chính trị hạ nhiệt, đặc biệt khi Quốc hội Mỹ thông qua dự luật ngân sách chấm dứt tình trạng Chính phủ đóng cửa, vốn đã bước sang tuần thứ 2.

Paul Ciana, chuyên gia phân tích kỹ thuật của BofA, cho biết nhiều tín hiệu trên biểu đồ cho thấy đà tăng trước đó của vàng đã đạt phần lớn tiềm năng và rơi vào trạng thái mua quá mức.

“Nhiều tín hiệu kỹ thuật ở các khung thời gian khác nhau đang cảnh báo nguy cơ xu hướng tăng bị bão hòa khi vàng vượt ngưỡng 4.000 USD/ounce. Nếu đúng vậy, một đợt điều chỉnh hoặc tích lũy có thể xảy ra trong quý IV”, Paul Ciana nhận định.

Ông khuyến nghị nhà đầu tư nên thận trọng hơn, như nâng mức dừng lỗ, thực hiện phòng hộ rủi ro hoặc chốt bớt vị thế mua dài hạn.

Giá USD ngân hàng ở mức kịch trần

USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - đạt 99,4 điểm, tăng 0,52% so với trước đó. Hồi đầu năm, USD-Index có thời điểm tiệm cận 110 điểm.

Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm kết thúc hôm qua được Ngân hàng Nhà nước niêm yết tại mức 25.130 đồng/USD, giảm 3 đồng so với trước đó. Với biên độ 5%, tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là trong khoảng 23.873-26.386 đồng/USD.

Tại các ngân hàng lớn, đồng bạc xanh được giao dịch tại 26.170-26.386 đồng/USD (mua vào - bán ra). Các ngân hàng tầm trung niêm yết đồng bạc xanh tại 26.165-26.386 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Trên thị trường tự do, USD được giao dịch quanh 26.830-26.930 đồng/USD (mua - bán), tăng 315 đồng mỗi chiều.