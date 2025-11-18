Giá vàng miếng giảm 1,2 triệu đồng/lượng, SJC ra thông báo đáng chú ý

Giá vàng miếng SJC sáng 18/11 được các thương hiệu lớn niêm yết tại 147,8-149,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh, được niêm yết tại 145,3-147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), có đơn vị bán ra ở mức giá 151 triệu đồng/lượng.

Trong bối cảnh này, Công ty Vàng bạc đá quý SJC ra thông báo cho biết tạm ngưng tiếp nhận đăng ký giao dịch vàng miếng trực tuyến. Từ ngày 18/11, công ty này chỉ nhận giao dịch trực tiếp tại điểm giao dịch. Động thái trên diễn ra sau khi phía Công ty SJC mở lại dịch vụ đăng ký mua vàng trực tuyến từ ngày 8/10.

Vàng nhẫn đang được các đơn vị lớn niêm yết tại 146,5-149 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả 2 chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước. Một số thương hiệu để giá bán ra 151 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng đang ở mức 4.049 USD/ounce, giảm so với phiên cũ. Quy đổi theo tỷ giá USD của ngân hàng lớn, giá vàng thế giới đang ở khoảng 128,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí), vẫn rẻ hơn trong nước gần 20 triệu đồng/lượng.

Carlo Alberto De Casa, chuyên gia phân tích của Swissquote, nhận định giá vàng thế giới đang giữ ổn định nhờ lực mua phòng hộ rủi ro sau đợt giảm mạnh cuối tuần trước, phần nào bù lại áp lực từ đồng USD mạnh lên và khả năng Fed giảm lãi suất ngày càng thấp.

Về tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước đang giữ ở mốc 25.120 đồng/USD. Hầu hết ngân hàng thương mại lớn giao dịch USD tại 26.376 đồng/USD chiều bán và chiều mua khoảng trên dưới 26.100 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ tăng. Các điểm thu đổi niêm yết USD ở mức 27.700 đồng mua vào và bán ra tại 27.750 đồng.