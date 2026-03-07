Giá vàng giảm, vẫn cao hơn thế giới gần 20 triệu đồng/lượng

Cụ thể, chốt phiên 6/3, giá vàng miếng SJC được niêm yết tại mức 180,8-183,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 900.000 đồng/lượng mỗi chiều so với phiên trước đó. Tương tự, vàng nhẫn đang giao dịch tại mức 180,5-183,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 900.000 đồng/lượng mỗi chiều.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay đang ở mức 5.172 USD/ounce, tăng 36 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch cũ.. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng lớn chưa gồm thuế, phí, vàng thế giới đang có giá 164 triệu đồng/lượng, thấp hơn trong nước gần 20 triệu đồng/lượng.

Đà tăng của giá vàng được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn nóng lên, xuất phát từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang trở lại. Các diễn biến liên quan đến xung đột quân sự, bao gồm hành động từ Iran, đã làm dấy lên tâm lý né tránh rủi ro trên thị trường toàn cầu. Đồng thời, giá dầu thô tăng mạnh, đạt mức cao nhất trong hai năm qua, giao dịch quanh 85 USD/thùng, góp phần củng cố lo ngại về áp lực lạm phát kéo dài.

Hãng Bloomberg đưa tin, các quốc gia sử dụng đồng euro dễ bị tổn thương trước các cú sốc năng lượng, do phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu dầu từ Mỹ và Trung Đông. Nỗi lo lớn nhất là tình hình địa chính trị tại Trung Đông có thể lặp lại kịch bản năm 2022, khi xung đột quân sự Nga - Ukraine khiến giá năng lượng tăng vọt, đẩy lạm phát lên cao và kéo dài.

Trong ngắn hạn, chuyên gia cho rằng căng thẳng địa chính trị và lo ngại lạm phát từ giá năng lượng đang chiếm ưu thế, hỗ trợ đà tăng của giá vàng.

Ông Kyle Rodda - chuyên gia phân tích thị trường tài chính cấp cao tại Capital.com - nhận định, căng thẳng địa chính trị vẫn là yếu tố có thể hỗ trợ thị trường vàng thế giới. Tuy nhiên, theo ông, sự bất định xung quanh các cuộc xung đột hiện nay khiến giá vàng có thể tiếp tục biến động mạnh trong thời gian tới.

Về dài hạn, giới phân tích dự báo các ngân hàng trung ương sẽ duy trì hoặc tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát. Điều này sẽ thúc đẩy dòng vốn đổ vào vàng như một tài sản trú ẩn, dù lãi suất cao hơn thường tạo áp lực giảm giá đối với kim loại quý này.

Đồng USD duy trì đà tăng

Đồng USD duy trì giá trị so với các đồng tiền chủ chốt trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, sau khi dữ liệu cho thấy số việc làm mới được tạo ra tại nền kinh tế lớn nhất thế giới bất ngờ giảm trong tháng trước. Diễn biến này làm dấy lên khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể cắt giảm lãi suất sớm hơn dự kiến.

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) ở mức 98,86.

Trong nước, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.057 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tiếp tục tăng nhẹ, hiện ở mức: 23.855-26.259 đồng.