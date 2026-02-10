Giá bán vàng SJC lên 181 triệu đồng/lượng, đắt hơn thế giới 21 triệu đồng

Tính đến 15h ngày 10/2, giá vàng biến động nhẹ. Trong đó, giá vàng miếng SJC tăng 600.000 đồng/lượng mỗi chiều, nâng giá mua vào lên 178 triệu đồng/lượng và giá bán ra 181 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng tăng nhẹ so với phiên trước đó. Giá vàng nhẫn đang được niêm yết ở 177,5-180,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), chênh lệch mua bán là 3 triệu đồng/lượng.

Trước đó, vào lúc mở cửa phiên ngày 10/2, vàng miếng SJC được niêm yết tại mức 177,4 triệu đồng/lượng mua vào và 180,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Chênh lệch mua, bán vẫn ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh so với phiên trước đó với mức tăng cao nhất 2 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn đang được niêm yết ở 176,9-179,9 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua bán là 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng là 5.058 USD/ounce, tăng 92 USD/ounce so với phiên trước đó. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng lớn, giá vàng thế giới tương đương khoảng 159,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng trong nước 21 triệu đồng/lượng.

Theo các chuyên gia, vàng đã chuyển từ vai trò trú ẩn an toàn sang một tài sản mang tính đầu cơ - điều này làm thay đổi hoàn toàn “luật chơi” đối với nhà đầu tư.

Các nhà phân tích cũng dẫn báo cáo của Hội đồng Vàng thế giới cho thấy, nhu cầu vàng đã đạt 5.000 tấn lần đầu tiên trong năm ngoái. Động lực chính đến từ nhu cầu đầu tư tăng mạnh, đủ để bù đắp cho sự suy giảm trong lĩnh vực trang sức và công nghiệp.

Bà Rania Gule, nhà phân tích thị trường cấp cao tại XS.com, sự biến động của vàng phản ánh sự bất ổn sâu sắc trong giới đầu tư, xuất phát từ nỗi lo lạm phát và suy thoái kinh tế, những kỳ vọng thay đổi về chính sách tiền tệ và rủi ro địa chính trị leo thang. Giá vàng có thể duy trì dưới 5.000 USD/ounce trong thời gian ngắn hạn và vẫn có khả năng đạt mức 6.000 USD/ounce vào cuối năm nay.

Ngược lại, một số dự đoán lại cho rằng, giá vàng có thể giảm xuống còn 3.800 USD/ounce khi kim loại này chạm đáy mới.

Mặc dù thị trường vẫn đang rất lạc quan, các nhà phân tích cho rằng, nhà đầu tư nên chuẩn bị tinh thần cho sự biến động mạnh trong thời gian tới khi thị trường phải đối mặt với dữ liệu việc làm và số liệu lạm phát bị trì hoãn. Đây là 2 chỉ số quan trọng mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang theo dõi khi duy trì chính sách tiền tệ trung lập.

Đồng USD giảm

Đồng USD suy yếu sau khi xuất hiện thông tin cho rằng các cơ quan quản lý Trung Quốc đã khuyến nghị các tổ chức tài chính hạn chế mức độ tiếp xúc với trái phiếu Kho bạc Mỹ.

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,78%, hiện ở mức 96,87.

Trong nước, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 2 đồng, hiện ở mức 25.063 đồng.