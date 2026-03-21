Một sếp trong công ty đại gia Đặng Thành Tâm có thu nhập hơn 8 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán: KBC), bà Nguyễn Thị Thu Hương - Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng giám đốc - nhận hơn 8 tỷ đồng trong năm, cao nhất trong đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp.

Tuy vậy, con số này đã giảm gần 15% so với năm trước. Tính bình quân, thu nhập của người đứng đầu Ban điều hành đạt khoảng 667 triệu đồng mỗi tháng.

Theo giới thiệu từ doanh nghiệp, bà Hương sinh năm 1971, được bầu là Thành viên HĐQT vào ngày 27/4/2012.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương (áo tím) - Tổng giám đốc Đô thị Kinh Bắc (Ảnh: KBC).

Sau bà Hương, ông Phạm Phúc Hiếu - Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng - nhận mức thu nhập 5,7 tỷ đồng, tăng 24% so với năm trước.

Tổng thu nhập của đội ngũ quản lý chủ chốt tại doanh nghiệp trong năm 2025 đạt hơn 17 tỷ đồng, gần như không thay đổi so với năm trước. Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT, không nhận thù lao.

Năm 2025, Kinh Bắc đạt doanh thu thuần 6.687 tỷ đồng, gấp 2,4 lần so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 2.208 tỷ đồng, gấp 5,2 lần.

Trong năm, công ty đã mua cổ phần 2 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 3H Việt Nam và Công ty TNHH Logistics A&E. Cả 2 doanh nghiệp này sở hữu 49% và 50% vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Láng Hạ.

Sau giao dịch, Kinh Bắc nắm giữ 100% quyền biểu quyết và lợi ích tại 2 doanh nghiệp trên, qua đó gián tiếp sở hữu cổ phần Công ty Đầu tư Láng Hạ. Giao dịch này giúp doanh nghiệp ghi nhận khoản lãi hơn 327 tỷ đồng từ thương vụ mua rẻ.