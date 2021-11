Giá vàng giảm liên tiếp, không có động lực bứt phá

Dân trí Giá vàng giảm liên tiếp trong 2 phiên giao dịch gần đây. Nhà đầu tư ồ ạt bán tháo khi chứng kiến các chỉ số kinh tế Mỹ kém hấp dẫn, gây thất vọng.

Trên thị trường thế giới, lúc 9h sáng nay 2/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay qua niêm yết của Kitco giảm khoảng 3,8 USD về mức 1.789 USD/ounce.

Còn lúc 7h sáng, giá vàng giao ngay qua niêm yết của Kitco giảm khoảng 1 USD về mức 1.792 USD/ounce.

Các doanh nghiệp lớn trong nước sáng nay (2/11) niêm yết giá vàng miếng SJC tại Hà Nội ở 57,65 - 58,37 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 50.000 đồng/lượng chiều mua và chiều bán so với chốt phiên 1/11.

Tại TPHCM, giá thu mua tương đương Hà Nội nhưng chiều bán ra là 58,35 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với giá chốt phiên hôm qua.

Biến động giá vàng 24 giờ qua theo ghi nhận của Kitco (Ảnh: Kitco).

Giá vàng trên thế giới quay đầu giảm nhẹ khi thị trường chứng khoán dần ổn định với các chỉ số tăng dần đều và không còn biến động mạnh như hồi tháng 9, tháng 10. Hiện tại, lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt 1,58%.

Sự tăng, giảm của giá vàng trong tuần này sẽ phụ thuộc nhiều vào cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở (FOMC) thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về chương trình mua trái phiếu hàng tháng. Các chuyên gia của Fed nhận thấy, mức độ lạm phát đang sốt, nóng ở một số ngành, họ dự báo, lạm phát sẽ còn căng thẳng hơn trong thời gian sắp tới.

Tuy nhiên, một số nhà đầu tư vẫn kỳ vọng giá vàng hồi phục khi đồng USD suy yếu, giá dầu thô ổn định và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm trong tuần này. Niềm tin đó dựa trên cơ sở, vàng giao tháng 12 tăng 10,20 USD ở mức 1.794,10 USD và bạc trên sàn Comex tháng 12 tăng 0,116 USD ở mức 24,065 USD/ounce.

Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), nhu cầu vàng trong quý III giảm 7% so với quý III năm trước. Dòng tiền chảy ra khỏi các quỹ ETF là yếu tố chính tác động đến giá vàng. Trong đó, nhu cầu trang sức về vàng tăng 33% so với cùng kỳ năm 2020. Các ngân hàng trung ương đã mua 69 tấn vàng dự trữ so với 10 tấn trong cùng kỳ năm 2020.

An Chi