Giá vàng giảm sâu, thị trường đối mặt đợt bán tháo lớn

Giá vàng giảm sâu khi USD phục hồi trong bối cảnh kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm nhất hơn một năm qua. Giới chuyên gia cảnh báo thị trường đang phải đối mặt đợt bán tháo lớn.

Gần 7h (giờ Việt Nam) sáng 1/11, giá vàng giao ngay tại châu Á giảm 5,1 USD, xuống mức 1.779,2 USD/ounce. Tại thị trường New York, giá giao ngay chốt phiên giảm tới 14,8 USD, xuống 1.784,3 USD/ounce.

Trong nước, giá vàng SJC tại Hà Nội chốt ngày 31/10 tại 57,65 - 58,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). Ở thị trường TPHCM, giá giữ mức 57,75 - 58,45 triệu đồng/lượng.

Biến động giá vàng 24 giờ qua theo ghi nhận của Kitco.com (Ảnh: Kitco.com).

Giá vàng giảm sâu khi USD phục hồi trong bối cảnh kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm nhất trong hơn một năm qua. Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) ở mức 94,15, tăng 0,02%.

Dự báo về xu hướng giá vàng tuần này, các nhà phân tích phố Wall chuyển hướng bi quan về triển vọng giá vàng. Trong số 13 nhà phân tích phố Wall trả lời khảo sát trên Kitco News có 53,8% dự báo giá giảm, 30,8% dự báo giá đi ngang và chỉ 15,4% dự báo tăng.

Thị trường đang bận rộn phân tích sự suy giảm mạnh của nền kinh tế Mỹ sau khi báo cáo kinh tế quý thứ 3 được công bố. Ngoài ra, chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi hàng năm vẫn tăng ở mức 3,6% trong tháng 9 đang tác động đến giá vàng.

Giá vàng giảm sâu, giới chuyên gia dự báo thị trường đối mặt đợt bán tháo lớn vào cuối năm (Ảnh: Hữu Khoa).

Nhà phân tích thị trường cấp cao của OANDA, ông Edward Moya, cho rằng nguy cơ bán vàng sau thông báo của Fed vào tuần này. Vàng có thể chứng kiến sự biến động gia tăng và môi trường giao dịch không ổn định. Vàng đã được giao dịch trong một biên độ rộng từ 1.680-1.840 USD/ounce trong vài tháng. Hiện 1.750 USD/ounce là mức hỗ trợ quan trọng mà thị trường cần phải giữ.

Theo báo cáo xu hướng nhu cầu vàng mới nhất của Hội đồng vàng thế giới (WGC), nhu cầu đối với vàng trên toàn thế giới đã giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 13% so với quý trước xuống còn 831 tấn, chủ yếu là do lượng bán ra của các quỹ hoán đổi danh mục vàng (các ETF vàng).

An Hạ