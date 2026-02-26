Giá USD ngân hàng đồng loạt giảm mạnh

Kết thúc ngày 26/2, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết tại 25.051 đồng, giảm 6 đồng so với phiên giao dịch hôm qua. Với biên độ 5%, mức trần USD các ngân hàng được niêm yết là 26.303 đồng còn mức sàn là 23.798 đồng.

Tỷ giá USD mua - bán tham khảo cũng được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước kéo xuống mức 23.849-26.253 đồng/USD, giảm 6 đồng ở cả 2 chiều so với hôm qua.

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh giảm với biên độ mạnh. Một số ngân hàng hạ tới hơn 100 đồng/USD so với mức niêm yết trước đó. Hiện các ngân hàng đang chào mua giá USD ở mức 25.880-25.910 đồng/USD còn chiều bán dao động trong phạm vi 26.265-26.303 đồng/USD.

Cụ thể, một ngân hàng lớn niêm yết giá USD ở mức 25.880-26.290 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 79 đồng ở chiều mua và hạ 19 đồng ở chiều bán. Ngân hàng khác cũng hạ giá USD tới 103 đồng ở chiều mua và giảm 13 đồng ở chiều bán, đưa giá mua - bán về mức 25.910-26.290 đồng/USD (mua vào - bán ra). Một đơn vị khác hạ giá đồng USD tới 109 đồng ở chiều mua và giảm 44 đồng ở chiều bán, giao dịch USD ở mức giá 25.885-26.265 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại khối ngân hàng tư nhân, ngân hàng niêm yết giá USD ở mức 25.894-26.294 đồng/USD (mua vào - bán ra), hạ giá đồng USD 102 đồng ở chiều mua và giảm 15 đồng ở chiều bán.

Trong khi đó, giá USD thị trường tự do được giao dịch ở chiều mua vào là 26.700 đồng/USD, bán ra ở mức 26.750 đồng/USD, không đổi so với phiên trước.

Kiểm tra USD ngân hàng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Giá USD trong nước đồng loạt hạ giá trong bối cảnh đồng bạc xanh thế giới giảm. USD-Index - thước đo sức mạnh đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - giảm về mức 97,5 điểm.

Giá USD đi xuống khi thị trường lo ngại về cách Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ phản ứng với phán quyết của Tòa án Tối cao vào ngày 20/2 về việc bác bỏ thuế quan khẩn cấp của ông.

Thuế suất của Mỹ đối với một số quốc gia sẽ tăng lên 15% hoặc cao hơn, từ mức 10%, nhưng không có tin chi tiết về tên bất kỳ đối tác thương mại cụ thể nào.

Các nhà phân tích từ Westpac nhận định rằng thông điệp liên bang năm 2026 của Tổng thống Donald Trump là tập trung vào nền kinh tế nhưng hầu như không có thông tin về các sáng kiến chính sách mới.

Tuy nhiên, thông tin thu nhập tốt hơn dự kiến từ Nvidia đã thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư. Nvidia dự báo doanh thu quý đầu tiên cao hơn ước tính của thị trường vào hôm qua, tạo thêm đà tăng cho Phố Wall để chạm mức cao nhất trong hai tuần. Tuy nhiên, cổ phiếu đã giảm bớt mức tăng trong giao dịch ngoài giờ, với hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm xuống.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng 0,2 điểm cơ bản ở mức 4,048%. Thị trường tài chính tiếp tục tin rằng lãi suất của Mỹ gần như sẽ không thay đổi trong cuộc họp tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo công cụ FedWatch của CME, hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang đang xác định xác suất 98% Fed sẽ giữ lãi suất trong cuộc họp hai ngày tiếp theo vào ngày 18/3, ít thay đổi so với một ngày trước đó.