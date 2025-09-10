Thanh tra, kiểm tra đột xuất một số doanh nghiệp kinh doanh vàng

Ngân hàng Nhà nước ngày 9/9 đã tổ chức cuộc họp với các ngân hàng, doanh nghiệp để quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng liên quan đến thị trường vàng và triển khai Nghị định 232 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Tại cuộc họp, Phó thống đốc Phạm Quang Dũng cho biết, Nghị định 232 được ban hành trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động. Đây là cơ chế hoàn toàn mới để khắc phục những bất cập, hạn chế phát sinh khi thực hiện Nghị định 24/2012 trong thời gian khá dài.

Theo Phó thống đốc Phạm Quang Dũng, Nghị định 232 có 3 điểm mới cơ bản.

Thứ nhất là bãi bỏ quy định Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng. Thay vào đó, Ngân hàng Nhà nước thực hiện cấp phép cho doanh nghiệp, ngân hàng thương mại đủ điều kiện sản xuất vàng miếng. Điều này sẽ góp phần tăng nguồn cung, giúp thị trường vàng minh bạch hơn.

Thứ 2 là cho phép doanh nghiệp, ngân hàng thương mại đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu, góp phần tăng nguồn cung trên thị trường, kéo giảm chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới.

Thứ 3 là sửa đổi, bổ sung trách nhiệm quản lý Nhà nước của các địa phương, bộ, ngành, nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước và phối hợp liên ngành về quản lý thị trường vàng.

Toàn cảnh cuộc họp do Phó thống đốc Phạm Quang Dũng chủ trì (Ảnh: SBV).

Theo Ngân hàng Nhà nước, Nghị định 232 đã bám sát các chủ trương của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là chỉ đạo của Tổng Bí thư về xóa bỏ cơ chế độc quyền Nhà nước một cách có kiểm soát trên nguyên tắc Nhà nước vẫn quản lý hoạt động sản xuất vàng miếng.

Việc chấm dứt cơ chế Nhà nước độc quyền thương hiệu vàng miếng, mở rộng đối tượng sản xuất vàng miếng và nhập khẩu vàng nguyên liệu sẽ giúp nguồn cung vàng trên thị trường đa dạng hơn. Người dân sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn, thị trường cạnh tranh, minh bạch hơn, qua đó góp phần thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước với giá vàng thế giới cũng như giữa các thương hiệu vàng.

Ngân hàng Nhà nước cho biết đang nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để đề xuất áp dụng theo lộ trình việc triển khai thành lập Sở giao dịch vàng quốc gia; cho phép đưa vàng vào giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa hoặc lập Sàn giao dịch vàng trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước đang khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 232, trong đó hướng dẫn cụ thể hồ sơ đăng ký của các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại để Ngân hàng Nhà nước thực hiện thủ tục cấp phép nhập khẩu vàng, sản xuất vàng miếng, đảm bảo các đơn vị nhanh chóng tham gia thị trường vàng, sớm đưa Nghị định 232 vào thực tiễn.

Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, chính quyền các địa phương và các cơ quan liên quan trong công tác thanh, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng trên địa bàn nhằm đảm bảo thị trường vàng an toàn, lành mạnh, hiệu quả, không để giá vàng ảnh hưởng đến ổn định, an toàn của thị trường tài chính, tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô.

Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã chỉ đạo Giám đốc Ngân hàng Nhà nước các khu vực phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với một số doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng.

Nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, các quy định về chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ, phòng, chống rửa tiền, cũng như các hành vi thao túng, găm hàng, đẩy giá, buôn lậu, đầu cơ trục lợi, kinh doanh trái phép...