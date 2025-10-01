Định danh, xác thực và truy xuất nguồn gốc hàng hóa

Sáng 1/10, tại Hà Nội, Trung tâm Dữ liệu quốc gia (Bộ Công an) tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị định quy định về hoạt động định danh, xác thực và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

Hội thảo có sự tham dự của đại diện các bộ, ngành trung ương, các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, cùng nhiều chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp trong các lĩnh vực liên quan.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Bộ Công an).

Phát biểu tại hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia, nhấn mạnh việc xây dựng nghị định là bước đi quan trọng trong tiến trình hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước, tạo hành lang pháp lý thống nhất cho hoạt động định danh, xác thực và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

Thiếu tướng Cương cho rằng Nghị định sẽ góp phần hình thành nền tảng quốc gia về truy xuất nguồn gốc, thúc đẩy chuyển đổi số, bảo đảm minh bạch chuỗi cung ứng, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia khẳng định, việc triển khai hệ thống định danh và truy xuất nguồn gốc không chỉ giúp minh bạch chuỗi cung ứng mà còn bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, tăng cường trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong sản xuất, phân phối và kinh doanh hàng hóa.

Qua đó, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực thương mại, nâng cao năng lực cạnh tranh và uy tín hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia (Ảnh: Bộ Công an).

Theo ban soạn thảo, dự thảo nghị định được xây dựng trên cơ sở Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa được Quốc hội thông qua ngày 18/6, trong đó lần đầu tiên quy định cụ thể về hoạt động định danh, xác thực và truy xuất nguồn gốc.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc xác thực, cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Trung tâm Dữ liệu quốc gia sẽ tổng hợp, tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo để trình Bộ Tư pháp thẩm định trước khi báo cáo Chính phủ xem xét, ban hành trong thời gian tới.