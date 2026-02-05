Vàng miếng SJC giảm tiếp 3 triệu đồng/lượng, về dưới 178 triệu đồng

Phiên chiều ngày 5/2, vàng miếng SJC tiếp tục giảm, được niêm yết tại mức 174,2-177,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Chênh lệch giữa 2 chiều mua bán được duy trì ở mức cao 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn cũng giảm 2,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều, được niêm yết tại giá 172-175 triệu đồng/lượng.

Trước đó, giá vàng miếng SJC mở phiên giảm 2,6 triệu đồng/lượng chiều thu mua và 1,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra, được niêm yết tại 175,8-178,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). Vàng nhẫn được niêm yết tại giá 174,8-178,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 900.000 đồng/lượng chiều bán so với chốt phiên 4/2.

Khi giá vàng biến động mạnh, ghi nhận cho thấy không ít cửa hàng buộc phải giới hạn số lượng bán ra. Các bên cũng đưa cảnh báo rủi ro giao dịch bên ngoài cửa hàng như lừa đảo, mua bán không hóa đơn, chứng từ...

Trên thế giới, giá vàng đã hồi phục về mức 5.011 USD/ounce, tăng 103 USD/ounce so với chốt phiên cũ. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng lớn, vàng thế giới có giá khoảng 158,1 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí), rẻ hơn trong nước 22 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đã phục hồi khoảng 550 USD/ounce kể từ vùng đáy của đợt điều chỉnh gần nhất và hiện còn cách đỉnh cao nhất 1.550 USD.

Sau đợt lao dốc tồi tệ nhất trong vòng hơn 40 năm, giá vàng đã phục hồi. Các nhà phân tích tại Ngân hàng Deutsche đánh giá những yếu tố chủ chốt hỗ trợ vàng vẫn còn. Dự báo, các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục gom vàng để đa dạng hóa dự trữ và giảm phụ thuộc vào đồng USD, dù giá cao có thể khiến nhu cầu trang sức tại những thị trường lớn ở châu Á tiếp tục sụt giảm.

Trong động thái đáng chú ý, JP Morgan dự báo giá vàng thậm chí sẽ đạt 6.300 USD/ounce vào cuối năm nay, do nhu cầu từ các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư tiếp tục tăng khi các ngân hàng trung ương vẫn có xu hướng mua vàng vào.

Đồng USD duy trì đà tăng

USD tăng giá so với đồng yên trong bối cảnh cuộc bầu cử sắp tới được dự báo sẽ tiếp thêm động lực cho tham vọng mở rộng chi tiêu tài khóa và quốc phòng của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi.

Đồng bạc xanh cũng nhích lên so với hầu hết đồng tiền chủ chốt khác, bao gồm euro và bảng Anh, sau khi Viện Quản lý Nguồn cung (ISM) cho biết lĩnh vực dịch vụ của Mỹ duy trì ổn định trong tháng 1.

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,21%, hiện ở mức 97,64.

Trong nước, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 2 đồng, hiện ở mức 25.067 đồng.