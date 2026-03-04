Giá bạc tăng trở lại, vượt 88 triệu đồng/kg

Giá bạc trong nước đồng loạt tăng mạnh, với các thương hiệu lớn điều chỉnh thêm hơn 3 triệu đồng/kg ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cụ thể, bạc thỏi 1kg Phú Quý được niêm yết ở mức 84,2-86,8 triệu đồng/kg, tăng lần lượt 3,1 triệu đồng chiều mua và 3,2 triệu đồng chiều bán so với mức 81,1-83,6 triệu đồng/kg trước đó. Tương tự, bạc thỏi 1kg Ancarat giao dịch quanh 85,7-88,3 triệu đồng/kg, tăng đáng kể so với khoảng 81 triệu đồng/kg của phiên liền trước.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc cũng phục hồi sau nhịp giảm sâu. Theo dữ liệu từ Kitco, bạc giao ngay đạt 86,33 USD/ounce, tăng 5,37% so với phiên trước.

Bảng giá bạc tăng trở lại tại một thương hiệu lớn ở TPHCM (Ảnh: Tri Túc).

Đà hồi phục diễn ra sau một trong những phiên giảm mạnh nhất từ đầu năm, khi kim loại quý chịu áp lực từ đồng USD tăng giá và lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên. Bên cạnh đó, giá năng lượng leo thang liên quan đến căng thẳng giữa Mỹ - Israel và Iran làm dấy lên lo ngại lạm phát quay lại, thúc đẩy dòng tiền tìm đến USD và gây sức ép lên nhóm kim loại quý.

Ngoài vai trò tài sản trú ẩn, bạc còn mang tính chất kim loại công nghiệp. Do đó, khi rủi ro suy giảm thương mại và sản xuất gia tăng, triển vọng tiêu thụ bạc trong các lĩnh vực như điện tử, công nghệ và năng lượng mặt trời cũng bị ảnh hưởng.

Các chuyên gia nhận định sau giai đoạn tăng nóng trong năm 2025 và đầu 2026, thị trường bạc có thể còn biến động mạnh trong ngắn hạn trước khi thiết lập xu hướng ổn định hơn.