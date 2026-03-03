Bạc bốc hơi 11 triệu đồng/kg sau 3 phiên, vì sao đi ngược đà tăng của vàng?

Phiên giao dịch ngày 3/3 chứng kiến sự đảo chiều mạnh mẽ của giá bạc trong nước. Các thương hiệu lớn đã phải điều chỉnh giá tới 3 lần chỉ trong một phiên. Từ mức mở cửa 92 triệu đồng/kg, giá bạc thỏi lao dốc thẳng đứng xuống còn 88 triệu đồng/kg, tương đương mức giảm từ 4 đến 6 triệu đồng/kg.

Nếu so với mức đỉnh 99 triệu đồng/kg vừa thiết lập trong phiên 28/2, mỗi kilogram bạc thỏi đã "bốc hơi" tới 11 triệu đồng chỉ trong vài ngày.

Đà giảm trong nước hoàn toàn đồng pha với nhịp điều chỉnh của thị trường quốc tế. Chốt phiên, giá bạc giao ngay trên thế giới đã quay đầu giảm 3,81%, lùi sâu về mốc 85,81 USD/ounce.

Chia sẻ với Dân trí, đại diện một thương hiệu bạc lớn trong nước lý giải: Mức giá đỉnh của những ngày trước đã phản ánh phần lớn yếu tố chiến tranh thương mại. Bạc hiện là vật liệu quan trọng trong sản xuất chip và vũ khí của các cường quốc, kết hợp với việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đã đẩy giá kim loại này lên cao.

Tuy nhiên, khi xung đột vũ trang chính thức nổ ra từ ngày 28/2, tâm lý thị trường lập tức thay đổi. "Trong các tình huống khẩn cấp, dòng tiền trú ẩn ưu tiên tuyệt đối cho vàng vì tính thanh khoản cao, dễ tích trữ và khối lượng nhẹ hơn bạc. Điều này khiến vàng nhạy sóng hơn hẳn", vị này phân tích.

Giá bạc đã điều chỉnh lần thứ 3 trong phiên 3/3, giảm đến 6 triệu đồng/kg (Ảnh: Tri Túc).

Ở góc nhìn chuyên gia, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân - chuyên gia tài chính ngân hàng, Giám đốc Chương trình đào tạo Thị trường Chứng khoán và Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành IFC TPHCM - nhận định vàng thường phản ứng trực diện và mạnh hơn trước các cú sốc địa chính trị. Lý do là vàng đóng vai trò tài sản dự trữ toàn cầu, được ngân hàng Trung ương và các quỹ đầu tư lớn sử dụng như công cụ phòng vệ rủi ro hệ thống. Vì vậy, mỗi khi xung đột leo thang hoặc nguy cơ lan rộng, giá vàng có xu hướng bật tăng nhanh và sớm thiết lập các vùng đỉnh mới.

Trong khi đó, bạc thường diễn biến cùng chiều với vàng ở giai đoạn biến động, song bản chất tài sản lại khác biệt. Bạc vừa là kim loại quý, vừa là đầu vào quan trọng của sản xuất công nghiệp. Điều này khiến giá bạc chịu tác động kép: Một mặt hưởng lợi từ dòng tiền trú ẩn tương tự vàng, mặt khác lại phụ thuộc vào triển vọng sản xuất và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Do đó, ở pha đầu của cú sốc địa chính trị, tỷ lệ vàng/bạc thường nới rộng, phản ánh việc vàng được ưu tiên như tài sản an toàn “thuần túy”. Tuy nhiên, nếu căng thẳng tại Trung Đông kéo dài và đẩy giá năng lượng đi lên, kịch bản trung hạn có thể nghiêng về phía tích cực hơn cho bạc. Nguyên nhân là bạc thường được hỗ trợ trong môi trường lạm phát hàng hóa và xu hướng chuyển dịch năng lượng, nhờ vai trò trong các công nghệ năng lượng sạch.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay vừa điều chỉnh giảm 3,81%, xuống còn 85,81 USD/ounce. Dù vậy, giới phân tích cho rằng dư địa tăng vẫn có thể xuất hiện khi xung đột Trung Đông tiếp tục chi phối tâm lý nhà đầu tư. Mốc 100 USD/ounce đang dần hình thành như một ngưỡng tâm lý đáng chú ý trong các phiên tới.