Giá bạc bật tăng mạnh, chuyên gia dự báo giữ vững đà đi lên

Giá bạc trong nước hôm nay ghi nhận xu hướng phục hồi tại hầu hết các thương hiệu sau phiên điều chỉnh trước đó.

Ở phân khúc bạc thỏi, giá tăng khoảng 350.000-500.000 đồng/kg mỗi chiều, hiện được giao dịch quanh mức 84 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và 87 triệu đồng/kg ở chiều bán ra.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc đang được giao dịch quanh mức 84,96 USD/ounce (giá mua).

Theo dữ liệu hiệu suất thị trường, giá bạc tăng 2,59% trong vòng 24 giờ qua. Dù vậy, kim loại quý này vẫn giảm 9,63% trong một tuần, nhưng tăng 9,64% nếu tính theo chu kỳ một tháng. Diễn biến này cho thấy giá bạc toàn cầu vẫn duy trì biên độ biến động mạnh trong ngắn hạn sau giai đoạn điều chỉnh sâu trước đó.

Bảng giá bạc tại một thương hiệu lớn hiện nay (Ảnh: Tri Túc).

Theo nhận định của Kitco News, thị trường bạc đang dần thoát khỏi giai đoạn ít được chú ý và bước vào thời kỳ được công chúng quan tâm rộng rãi hơn. Diễn biến này kéo theo sự tham gia của nhiều quỹ đầu tư tổ chức quy mô hàng tỷ USD - những nhà đầu tư trước đây từng ít chú ý tới lĩnh vực tài nguyên này.

Trong cuộc trao đổi với Kitco News, ông Thorsten Polleit, Giáo sư danh dự ngành kinh tế tại Đại học Bayreuth, cho rằng đồng USD và trái phiếu kho bạc Mỹ đang hưởng lợi từ làn sóng gia tăng thanh khoản trên thị trường, khi nhà đầu tư tìm kiếm các kênh trú ẩn trước những bất ổn kinh tế và địa chính trị.

Theo ông Polleit, trong các giai đoạn thị trường căng thẳng, dòng tiền thường ưu tiên những tài sản có tính thanh khoản cao nhất. Ở thời điểm hiện tại, xu hướng này đang tạo lợi thế cho đồng USD hơn so với các kim loại quý. Tuy vậy, ông cũng lưu ý rằng việc nhà đầu tư tạm thời nắm giữ tiền mặt trong bối cảnh bất ổn không làm thay đổi triển vọng dài hạn của bạc.

Xét trên bức tranh kinh tế vĩ mô, vị chuyên gia cho rằng các yếu tố nền tảng vẫn đang hỗ trợ cho kim loại này. Vì vậy, xu hướng tăng dài hạn của bạc được đánh giá vẫn duy trì, dù giá có thể trải qua những giai đoạn biến động trong ngắn hạn.