Giá bạc trong nước giảm hơn 1 triệu đồng/kg, ngược chiều thế giới

Giá bạc trong nước phiên ngày 6/3 tiếp tục giảm với mức giảm dao động từ vài chục nghìn đồng mỗi lượng đến hơn 1 triệu đồng mỗi kg, phản ánh tâm lý chốt lời ngắn hạn của nhà đầu tư. Các thương hiệu lớn đang niêm yết giá mua vào ở mức 84 triệu đồng/kg và giá bán ra đã xuống mốc 86 triệu đồng/kg.

Trên thế giới, giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế dao động ở mức 84,3 USD/ounce, tăng 2,15 USD/ounce so với thời điểm mở cửa.

Theo Trading Economics, giá bạc đã tăng trở lại từ thứ Tư sau khi giảm liên tiếp trong hai phiên. Giá vàng, bạc tăng khi nhu cầu trú ẩn an toàn đã trở lại.

Trước đó, giá bạc giảm hơn 12% trong hai phiên vừa qua do chịu áp lực bởi đồng USD mạnh hơn giữa những lo ngại rằng chi phí năng lượng tăng có thể kích thích lạm phát, buộc các nhà đầu tư phải xem xét lại con đường chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Bạc trong nước tiếp tục giảm 1,5 triệu đồng/kg (Ảnh: DT).

Giới phân tích nhận định, giá bạc tháng 3 đã tăng 2,147 USD lên mức 85,015 USD/ounce. Các nhà đầu tư hợp đồng tương lai bạc tháng 3 đặt mục tiêu giá tăng tiếp theo là giá đóng cửa vượt qua mức kháng cự kỹ thuật vững chắc 95,86 USD/ounce.

Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế gần đây của Mỹ cho thấy chỉ số giá sản xuất mạnh hơn mong đợi đã làm gia tăng lo ngại về lạm phát kéo dài. Những diễn biến đó góp phần làm tăng lợi suất trái phiếu Mỹ và sức mạnh của đồng USD, tạo ra những trở ngại cho các hàng hóa được định giá bằng USD, bao gồm bạc.

Các chuyên gia đồng thời cảnh báo bạc có độ biến động cao hơn vàng, cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn.

Ông James Cordier, CEO OptionSpreaders.com nhận định: “Bạc đã hạ nhiệt sau khi tăng giá lên 120 USD/ounce. Giá có thể tích lũy dưới mốc 100 USD cho đến khi xuất hiện yếu tố cơ bản mới”.

Bạc có thể tăng mạnh hơn khi vàng phục hồi, nhưng nếu vàng điều chỉnh sâu, mức giảm của bạc có thể còn lớn hơn do thị trường mỏng và biến động cao hơn.

Còn Thomas Winmill, Giám đốc quản lý danh mục tại Midas Funds, dự báo mức độ biến động của bạc trong năm nay có thể “cực đoan”. Theo ông, các yếu tố như thanh lý ký quỹ, bán kỳ hạn từ nhà sản xuất, bán khống của tổ chức và bán ra từ nhà đầu tư cá nhân đều có thể khiến giá bạc lao dốc mạnh trong những thời điểm nhất định.