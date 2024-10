Fiinratings nâng bậc xếp hạng tín nhiệm của Coteccons

Đây là sự ghi nhận với Coteccons sau 3 năm tái cấu trúc tổ chức và ổn định hoạt động, công ty liên tục ghi nhận sự cải thiện về lợi nhuận, hiệu quả hoạt động và chất lượng các khoản phải thu nhờ chuyển hướng sang các dự án có dòng tiền tốt hơn, nhất là dự án FDI.

Kết quả trên có ý nghĩa đặc biệt khi mức xếp hạng nhóm A gần như chỉ dành cho các doanh nghiệp năng lượng và ngân hàng, chưa có công ty xây dựng nào được xếp hạng ở nhóm này. Coteccons cũng là công ty xây dựng duy nhất đạt mức xếp hạng tín nhiệm BBB+, là mức cao nhất trong nhóm B.

Nguồn: Báo cáo Nghiên cứu về thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam của FiinRatings

Theo FiinRatings, "Coteccons đã thể hiện khả năng duy trì vị thế dẫn đầu ngành bất chấp những khó khăn đến từ ngành xây dựng có tính rủi ro cao và điều kiện kinh tế vĩ mô đầy thách thức trong thời gian gần đây. Điều này được phản ánh qua sự tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững trong doanh thu và giá trị hợp đồng kí mới còn lại, cùng với sự cải thiện liên tục về biên lợi nhuận, các chỉ số hiệu quả hoạt động và chất lượng các khoản phải thu".

Tham vọng trở thành "kỳ lân" của ngành xây dựng

Kết thúc năm tài chính 2024 (FY2024), doanh thu của Coteccons đạt 21.045 tỷ đồng, tăng 30,8% so với năm trước. Lợi nhuận gộp tăng gần gấp đôi năm trước, đạt 713 tỷ đồng. Lợi nhuận ròng sau kiểm toán đạt 310 tỷ đồng, tăng 358% so với năm tài chính 2023, hoàn thành lần lượt 113% và 8% so với kế hoạch kinh doanh cũ (274 tỷ đồng) và kế hoạch kinh doanh mới (288 tỷ đồng). Biên gộp FY2024 ở mức 3,39%, cao nhất kể từ năm 2022, sau khi đại dịch Covid-19 kết thúc.

Tổng tài sản của Coteccons hiện tại lên tới 22.869 tỷ đồng (sau kiểm toán), tăng 7% so với FY22-23, trong đó tiền mặt và đầu tư ngắn hạn là khoảng 4.000 tỷ đồng, tương đương 18% tổng tài sản, đảm bảo nền tảng tài chính trong bối cảnh ngành xây dựng vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức.

Bên cạnh đó, Coteccons sở hữu lượng đơn hàng chờ dồi dào hiện lên tới 30.000 tỷ đồng cho các năm kế tiếp, trong đó riêng cho năm tài chính 2025 đạt 20.000 tỷ đồng, cho thấy tín hiệu tích cực từ sự phục hồi của thị trường, đồng thời tạo cơ sở để Coteccons hoàn thành kế hoạch kinh doanh cho năm tới.

Với mục tiêu đạt tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 20-30% trong 5 năm tới, Coteccons cho biết vẫn đang tiến những bước ổn định và vững chắc chinh phục từng cột mốc lớn trên hành trình ấy, thông qua 6 ưu tiên chiến lược, bao gồm:

Ưu tiên chiến lược 1: Duy trì vị thế và tốc độ tăng trưởng trong mảng kinh doanh dân dụng cốt lõi của công ty, thiết lập nền tảng vững chắc để phát triển mạnh xây dựng công nghiệp và đầu tư nền tảng cho xây dựng hạ tầng.

Ưu tiên chiến lược 2: Thúc đẩy việc tham gia thị trường quốc tế và mở rộng cơ hội trên các ngành kinh doanh mới. Các mảng kinh doanh mới của Công ty phải phát huy hiệu quả rõ nét vào việc đóng góp cho sự tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận.

Ưu tiên chiến lược 3: Chiến lược tăng tỷ suất lợi nhuận một cách hiệu quả: Tất cả bộ phận và công đoạn cần tích cực nghiên cứu để có nhiều sáng kiến, đầu tư trang thiết bị và áp dụng công nghệ mới để liên tục nâng cao hiệu suất hoạt động và mở rộng biên lợi nhuận một cách tối ưu.

Ưu tiên chiến lược 4: Tái cấu trúc hệ thống và nâng cao năng lực tổ chức - tạo nền tảng cho phát triển kinh doanh bền vững. Xây dựng bộ phận vận hành linh hoạt với tổ chức nhân sự chuyên nghiệp, nguồn nhân lực phù hợp cả về lượng lẫn chất.

Ưu tiên chiến lược 5: Chiến lược xây dựng thương hiệu dẫn đầu ngành - Industry Leader, hướng đến vị thế thương hiệu toàn cầu. Đây là sứ mệnh nâng cao tiêu chuẩn của toàn ngành xây dựng, khởi xướng và đóng góp giá trị đích thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ cho lợi ích dài hạn của cộng đồng.

Ưu tiên chiến lược 6: Chiến lược phát triển bền vững dựa trên khung ESG vững chắc xuyên suốt trong quá trình vận hành của công ty.

Theo đại diện công ty, việc được FiinRatings nâng bậc xếp hạng tín nhiệm lên mức BBB+ không chỉ là minh chứng cho những nỗ lực và thành tựu đáng ghi nhận của Coteccons, mà còn mở ra một chặng đường mới đầy tiềm năng. Với nền tảng kinh nghiệm dày dặn trong thi công và quản lý dự án, khả năng tài chính vững mạnh cùng các mục tiêu chiến lược rõ ràng, Coteccons hướng tới mục tiêu trở thành người dẫn dắt trong ngành xây dựng Việt Nam, góp phần nâng tầm và đưa ngành xây dựng tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế.