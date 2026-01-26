Fed New York có động thái lạ, đồng yên Nhật bất ngờ đảo chiều tăng

Trong phiên giao dịch gần nhất, đồng yên Nhật Bản có thời điểm tăng mạnh tới 1,75%, lên mức 155,63 yên đổi 1 USD - mức tỷ giá thấp nhất kể từ đầu năm nay.

Đà phục hồi này đã đảo ngược xu hướng suy yếu kéo dài trước đó, khi đồng yên liên tục trượt về những vùng giá từng xuất hiện trong năm 2024, giai đoạn Tokyo buộc phải can thiệp thị trường ngoại hối để hỗ trợ đồng nội tệ, theo Bloomberg.

Diễn biến tăng vọt của đồng yên đặc biệt thu hút sự chú ý sau khi thị trường lan truyền thông tin Cục Dự trữ Liên bang New York (Fed New York) đã liên hệ với một số tổ chức tài chính để tìm hiểu về biến động tỷ giá yên Nhật.

Theo giới giao dịch, đây thường được xem là động thái "kiểm tra tỷ giá" - tín hiệu cho thấy các nhà chức trách đang theo dõi sát diễn biến thị trường và có thể đang chuẩn bị cho các bước can thiệp tiếp theo.

Biến động của đồng yên diễn ra trong bối cảnh thị trường trái phiếu chính phủ Nhật Bản đối mặt nhiều bất ổn.

Trước đó, ngày 23/1, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã quyết định duy trì lãi suất ổn định ở mức 0,75%, sau khi nâng lên mức cao nhất trong 30 năm vào tháng 12/2025.

Nhật Bản bắt đầu bình thường hóa chính sách tiền tệ vào tháng 3/2024, khi dừng áp dụng mức lãi suất âm và nhấn mạnh việc tăng lãi suất phụ thuộc vào chu kỳ tăng trưởng tiền lương và giá cả.

Số liệu mới công bố cho thấy, lạm phát cơ bản của Nhật Bản trong tháng 12/2025 giảm xuống mức 2,1%, thấp nhất kể từ tháng 3/2022, nhưng vẫn vượt mục tiêu 2% mà BoJ đặt ra tháng thứ 45 liên tiếp.

Thị trường đang quan tâm đến đánh giá của Thống đốc Kazuo Ueda về việc sự suy yếu gần đây của đồng yên có thể ảnh hưởng đến lạm phát ra sao.

Tờ tiền yên Nhật (Ảnh: Reuters).

Mặc dù BoJ đã thắt chặt chính sách tiền tệ, lợi suất trái phiếu của Nhật Bản vẫn tăng, đạt mức cao nhất trong nhiều thập kỷ qua, dẫn đến dòng vốn chảy ra ngoài và làm suy yếu đồng yên. Điều này diễn ra trong bối cảnh lãi suất thực vẫn ở mức âm và những lo ngại về tài chính ngày càng gia tăng.

Theo giới phân tích, những căng thẳng trên thị trường trái phiếu đã góp phần làm suy yếu đồng yên trong thời gian qua, khiến tỷ giá có lúc tiến sát mốc 160 yên/USD - ngưỡng được xem là "vùng cảnh báo" đối với nhà chức trách Nhật Bản.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản cùng các quan chức phụ trách tiền tệ nhiều lần lên tiếng cảnh báo các hoạt động đầu cơ, nhấn mạnh chính phủ sẵn sàng hành động nếu biến động tỷ giá bị đánh giá là quá mức hoặc gây mất ổn định thị trường.

Wall Street Journal cho rằng việc Fed New York nhập cuộc làm dấy lên khả năng Mỹ sẵn sàng phối hợp với Nhật Bản, thay vì để Tokyo hành động đơn phương trên thị trường tiền tệ. Fed New York hiện đóng vai trò là đại diện tài chính của Bộ Tài chính Mỹ trong các hoạt động liên quan đến can thiệp ngoại hối.

Ông Jason Furman, Giáo sư kinh tế Đại học Harvard, nhận định cả Mỹ và Nhật Bản đều không hài lòng với mức định giá hiện tại của đồng yên. “Thị trường đang ở trạng thái rất nhạy cảm, chỉ cần một tín hiệu nhỏ cũng có thể khiến xu hướng đảo chiều”, ông nói.