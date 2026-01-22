Tổng thống Trump hé lộ nhân tố cho "ghế nóng" chủ tịch Fed

Trả lời với CNBC bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, khi được hỏi ai sẽ thay thế Chủ tịch Fed đương nhiệm Jerome Powell, Tổng thống Donald Trump cho biết: "Chúng tôi đã thu hẹp còn 3, rồi còn 2. Và có lẽ trong đầu tôi giờ chỉ còn một cái tên".

Ông Donald Trump nêu cả 3 ứng viên đều rất xuất sắc, đồng thời nhận xét Giám đốc đầu tư trái phiếu của BlackRock Rick Rieder là người thể hiện "rất ấn tượng" trong buổi phỏng vấn. Hai cái tên còn lại được ông Trump và các trợ lý cấp cao nhắc tới là Thống đốc Fed Christopher Waller và cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh.

Trước đó, ngày 20/1, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ sớm công bố người được chọn cho vị trí Chủ tịch Fed để thay cho ông Jerome Powell - người sẽ hết nhiệm kỳ vào tháng 5/2026.

Sau nhiều tháng đồn đoán và những diễn biến chính trị phức tạp, quá trình lựa chọn đã thu hẹp xuống còn 4 ứng cử viên, và quyết định cuối cùng có thể được đưa ra ngay trong tuần tới.

Quá trình lựa chọn người kế nhiệm ông Powell đã bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái với 11 ứng cử viên. Hiện tại, Tổng thống Trump đã gặp gỡ trực tiếp tất cả 4 ứng viên cuối cùng và sẽ tự mình đưa ra quyết định.

Tổng thống Trump nói rằng ông mong muốn một Chủ tịch Fed theo phong cách của cựu Chủ tịch lâu năm Alan Greenspan. Theo ông, tăng trưởng kinh tế mạnh không nhất thiết gây lạm phát hay buộc phải tăng lãi suất, đồng thời ông bày tỏ quan điểm không đồng tình với phản ứng của thị trường tài chính hiện nay.

“Ngày xưa, khi kinh tế có một giai đoạn tăng trưởng tốt, bạn công bố các con số tích cực và thị trường chứng khoán sẽ đi lên. Còn bây giờ, mỗi lần công bố số liệu tốt là thị trường lại lao dốc, vì họ nghĩ rằng lãi suất sẽ bị nâng lên”, Tổng thống Trump nói với CNBC.

Ông Donald Trump và Chủ tịch Fed Jerome Powell (Ảnh: FT).

Các quan chức Nhà Trắng, bao gồm cả ông Trump và ông Bessent, thường xuyên chỉ trích ông Powell về cách ông điều hành chính sách tiền tệ và thiết lập lãi suất, cũng như cách ông quản lý ngân hàng trung ương này nói chung.

Những diễn biến gần đây cho thấy Bộ Tư pháp Mỹ đã triệu tập Powell trong cuộc điều tra hình sự nhằm vào ông liên quan đến dự án cải tạo trụ sở Fed.

Tuần trước, ông Greenspan cùng một số cựu quan chức tài chính cấp cao đã lên tiếng chỉ trích việc chính quyền Trump khởi động một cuộc điều tra hình sự nhằm vào ông Powell.

Chính ông Trump đã đề cử ông Powell vào vị trí này vào năm 2017, và cựu Tổng thống Joe Biden đã tái bổ nhiệm ông. Nhiệm kỳ Chủ tịch của ông Powell sẽ kết thúc vào tháng 5 năm nay, nhưng ông vẫn có thể tiếp tục giữ vai trò Thống đốc cho đến năm 2028.

Ông Bessent thừa nhận tầm quan trọng của sự độc lập trong chính sách tiền tệ của Fed, nhưng cũng chỉ ra rằng nhiều vấn đề xung quanh sự độc lập này đang có nguồn cơn từ các yếu tố khác.

"Dưới sự lãnh đạo của ông Powell, sẽ có tổng cộng từ 4 đến 6 thống đốc và chủ tịch Fed chi nhánh khu vực phải từ chức vì các vấn đề đạo đức, trong tổng số 19 người nắm giữ những cương vị như vậy. Nếu điều này xảy ra ở một công ty Wall Street, CEO sẽ bị sa thải", ông Bessent nói với CNBC.

Một số quan chức Fed, gần đây nhất là Thống đốc Adriana Kugler, đã nghỉ hưu hoặc từ chức sau khi vi phạm các hướng dẫn đạo đức về đầu tư. Ông Bessent nhấn mạnh rằng sự độc lập không có nghĩa là thiếu trách nhiệm và Fed có một nghĩa vụ đặc biệt đối với người dân Mỹ vì chính sách của Fed ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.