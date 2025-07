F88 bắt tay Zalopay mở rộng tài chính số cho người thu nhập phổ thông

Theo thỏa thuận, dịch vụ tài chính của F88 sẽ được tích hợp trên nền tảng Zalopay, giúp hàng triệu người dùng có thể dễ dàng tra cứu thông tin và đăng ký nhu cầu vay vốn trực tuyến. Sau khi người dùng hoàn tất bước đăng ký, dữ liệu sẽ được F88 tiếp nhận và xử lý qua hệ thống nhằm tối ưu hóa quá trình phê duyệt và giải ngân.

F88 hợp tác Zalopay thúc đẩy tài chính số, gia tăng khả năng tiếp cận khoản vay qua nền tảng số (Ảnh: F88).

Việc đưa dịch vụ tài chính lên nền tảng số được xem là chiến lược trọng tâm trong hành trình số hóa trải nghiệm khách hàng của F88. Trước đó, doanh nghiệp này đã đầu tư phát triển ứng dụng My F88 cho phép thực hiện các dịch vụ như vay cầm cố, thanh toán khoản vay, tái vay trực tuyến mà không cần đến cửa hàng. Ứng dụng này đã được tạp chí The Asian Banking and Finance (Singapore) vinh danh là “Ứng dụng di động của năm”.

Ông Phùng Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT kiêm CEO F88 - cho biết: “Với sứ mệnh thay đổi cách tiếp cận tài chính, giúp người dân có cuộc sống tốt đẹp hơn thông qua các dịch vụ nhanh chóng, dễ dàng và minh bạch, F88 không ngừng mở rộng và đa dạng hóa các kênh cung cấp dịch vụ. Bên cạnh việc phát triển hệ thống cửa hàng vật lý trên toàn quốc, chúng tôi đặc biệt chú trọng thúc đẩy các giải pháp tài chính trên nền tảng số. Việc hợp tác cùng Zalopay là một bước tiến chiến lược, giúp F88 tối ưu hoá trải nghiệm người dùng, đồng thời góp phần hiện thực hóa sứ mệnh của mình. Chúng tôi kỳ vọng sự hợp tác này sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển lâu dài, cùng nhau tạo ra những giá trị bền vững cho khách hàng và cộng đồng”.

Sự kết hợp giữa nền tảng công nghệ mạnh mẽ của Zalopay và năng lực phục vụ thực địa của F88 - với gần 900 điểm giao dịch hoạt động cả ngoài giờ hành chính và cuối tuần - hứa hẹn mang đến trải nghiệm tài chính liền mạch, minh bạch và hiệu quả. Mô hình này đặc biệt phù hợp với nhóm người lao động phổ thông, tiểu thương và người làm nghề tự do, những người có nhu cầu tiếp cận vốn nhanh, nhưng còn e ngại hoặc gặp rào cản khi tiếp xúc với các dịch vụ ngân hàng.

Tăng cơ hội tiếp cận tài chính cho người lao động bình dân (Ảnh: F88).

Chia sẻ về định hướng hợp tác, bà Lê Lan Chi - Tổng giám đốc Zalopay - nhấn mạnh: “Zalopay hướng đến mục tiêu bình dân hóa công nghệ tài chính, tạo điều kiện để người dùng dễ dàng tiếp cận các dịch vụ phù hợp và đáng tin cậy. Với lợi thế mạng lưới người dùng rộng lớn, chúng tôi đóng vai trò cầu nối, đưa các giải pháp tài chính thiết thực đến gần hơn với người dân. Việc hợp tác cùng một đơn vị giàu kinh nghiệm như F88 sẽ góp phần nâng cao trải nghiệm của người dùng, đặc biệt là nhóm khách hàng chưa có nhiều điều kiện tiếp cận các dịch vụ tài chính truyền thống”.

Trước Zalopay, F88 cũng đã hợp tác với Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) để mở rộng tệp khách hàng và cung cấp thêm nhiều dịch vụ tài chính, trong đó có vai trò là đại lý ngân hàng. Đây là một phần trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái đối tác và đưa các dịch vụ tài chính đến gần hơn với người dân trên nền tảng số.

“Việc hợp tác với các đơn vị có nền tảng công nghệ mạnh mẽ, lượng người dùng đông đảo như Zalopay sẽ giúp F88 tiếp cận thêm được nhiều phân khúc khách hàng khác nhau. Ở chiều ngược lại, những người lao động bình dân cũng sẽ dễ dàng tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ tài chính thay thế phù hợp với họ hơn”, ông Phùng Anh Tuấn chia sẻ thêm.

Với gần 900 phòng giao dịch trên toàn quốc, hoạt động linh hoạt cả ngoài giờ hành chính và cuối tuần (Ảnh: F88).

Thông qua mô hình kết hợp này, F88 và Zalopay đặt mục tiêu tạo ra hệ sinh thái tài chính số dễ tiếp cận, an toàn và hiệu quả đúng với tinh thần “bình dân hóa tài chính” mà cả hai bên cùng theo đuổi.