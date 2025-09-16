EVN Quốc tế cùng loạt doanh nghiệp niêm yết bị xử phạt vi phạm thuế

Ngày 12/9, Cục Thuế TP Hà Nội cũng có quyết định xử phạt Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam (mã chứng khoán: VWS). Nguyên nhân, công ty đã khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được miễn, giảm, hoàn. Tổng số tiền phải nộp, bao gồm thuế truy thu, xử phạt và tiền chậm nộp, hơn 958 triệu đồng.

Công ty cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam (mã chứng khoán: MIC) cũng vừa bị Cục Thuế TP Đà Nẵng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế với tổng số tiền truy thu, phạt, chậm nộp hơn 1,4 tỷ đồng.

Hay Cục thuế TP Hà Nội cũng đã có quyết định xử phạt Công ty cổ phần EVN Quốc tế (mã chứng khoán: EIC) do nộp chậm tờ khai thuế VAT khấu trừ kỳ tháng 7 năm nay. Hồ sơ nộp quá hạn một ngày, công ty bị phạt hành chính 3,5 triệu đồng.

Nhiều doanh nghiệp niêm yết liên tục vi phạm về thuế (Ảnh: IT).

Trước đó, theo quyết định ngày 5/9, Cục thuế tỉnh Tuyên Quang xử phạt Chi nhánh Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV - Xí nghiệp địa chất 109. Lý do là chi nhánh này đã khấu trừ, khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân không đúng quy định, làm giảm số thuế phải nộp hơn 84 triệu đồng, với tình tiết tăng nặng là vi phạm nhiều lần. Tổng số tiền phải nộp bổ sung gồm thuế, phạt và tiền chậm nộp là gần 31 triệu đồng.

Ngày 8/9, Cục Thuế TP Hà Nội cũng ban hành quyết định xử phạt Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (mã chứng khoán: PVG). Công ty bị xác định khai sai, khai không đầy đủ hồ sơ thuế, lập hóa đơn không đúng thời điểm. Các sai phạm không làm phát sinh nghĩa vụ thuế bổ sung nhưng có tình tiết tăng nặng do vi phạm nhiều lần. Tổng số tiền phạt hành chính là 82,45 triệu đồng.

Cùng ngày, Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm (mã chứng khoán: IMP) cũng công bố nhận được quyết định của Cục thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Imexpharm bị phạt gần 767 triệu đồng vì các hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp; khai sai dẫn đến thiếu thuế giá trị gia tăng (GTGT); khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp và áp dụng tình tiết tăng nặng. Tổng cộng, Imexpharm bị phạt, truy thu thuế, tiền chậm nộp hơn 4,8 tỷ đồng.

Trước đó, một loạt công ty niêm yết khác gồm Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap, Công ty Mạ kẽm công nghiệp Vingal - VNSteel, Công ty cổ phần Tập đoàn Everland... đã bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế.