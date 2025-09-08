Một công ty dược bị phạt và truy thu thuế gần 5 tỷ đồng

Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm (mã chứng khoán: IMP) công bố nhận được quyết định của Cục thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Theo quyết định, Imexpharm bị phạt gần 767 triệu đồng vì các hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp; khai sai dẫn đến thiếu thuế giá trị gia tăng (GTGT); khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp và áp dụng tình tiết tăng nặng.

Doanh nghiệp bị buộc phải nộp đủ tiền thuế còn thiếu vào Ngân sách Nhà nước, số tiền gần 3,59 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty phải nộp hơn 449 triệu đồng tiền chậm nộp thuế, được tính đến hết ngày 20/8.

Tổng cộng, Imexpharm bị phạt, truy thu thuế, tiền chậm nộp hơn 4,8 tỷ đồng.

Doanh nghiệp bị phạt vì vi phạm thuế (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Công ty cho biết đã chấp hành các quy định pháp luật về thuế. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn phát sinh thiếu sót chủ yếu do kê khai một số chi phí sản xuất kinh doanh và hàng bán bị trả lại chưa đúng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Việc này dẫn tới thiếu số thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp trong 2 năm 2023-2024. Công ty đã hoàn tất việc nộp hồ sơ bổ sung hơn 4,8 tỷ đồng vào Kho bạc Nhà nước.

Imexpharm có gần 5 thập kỷ phát triển, bao gồm 20 năm niêm yết trên thị trường chứng khoán. Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất và kinh doanh dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe với các sản phẩm chủ lực như kháng sinh, thuốc ho, nhóm thuốc đặc trị, giảm đau hạ sốt, tiêu hóa... Tại ngày 30/6, tổng tài sản doanh nghiệp đạt hơn 3.025 tỷ đồng.

Nửa đầu năm, công ty đạt lợi nhuận gần 165 tỷ đồng, tăng gần 29% so với cùng kỳ năm trước. Theo giải trình, lợi nhuận tăng mạnh do doanh thu thuần tăng 22%, lên 218 tỷ đồng. Công ty cơ cấu lại danh mục sản phẩm bán ra, quản lý hiệu quả chi phí bán hàng và chi phí quản lý.