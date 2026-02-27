Vingroup muốn huy động lượng lớn trái phiếu quốc tế

Ngày 25/2, HĐQT Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) đã ban hành Nghị quyết số 02 phê duyệt phương án phát hành và chào bán trái phiếu tại thị trường nước ngoài.

Cụ thể, tập đoàn dự kiến chào bán tối đa 350 triệu USD trái phiếu quốc tế. Đây là loại trái phiếu phát hành bằng USD, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và là nghĩa vụ nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.

Vingroup tính huy động 350 triệu USD trái phiếu quốc tế (Ảnh: Forbes).

Đáng chú ý, trái chủ có quyền chọn nhận cổ phiếu Công ty cổ phần Vinpearl (mã chứng khoán: VPL). Tổng khối lượng phát hành tối đa 1.750 trái phiếu, mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu. Lãi suất danh nghĩa tối đa 5,75%/năm, kỳ hạn 5 năm.

Thời gian phát hành dự kiến trong quý II/2026, tùy thuộc vào điều kiện thị trường và sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước.

Trái phiếu sẽ không được chào bán và niêm yết tại Việt Nam, thay vào đó sẽ được phát hành và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Vienna, Áo.

Trước đó, vào cuối năm 2025, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã phát hành thành công 325 triệu USD trái phiếu quốc tế với kỳ hạn 5 năm. Lô trái phiếu này cũng được niêm yết tại Vienna và có cấu trúc kèm quyền chọn nhận cổ phiếu Vinpearl, tương tự phương án dự kiến cho đợt phát hành mới.