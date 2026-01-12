Các tỷ phú Việt Nam huy động hơn 13.200 tỷ đồng trái phiếu

Theo dữ liệu do Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), tính đến ngày 31/12/2025, thị trường ghi nhận 62 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ trong tháng 12, với tổng giá trị 58.667 tỷ đồng. 6 đợt phát hành ra công chúng, huy động được 3.771 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2025, giá trị phát hành TPDN riêng lẻ đạt 534.980 tỷ đồng, trong khi kênh phát hành ra công chúng đạt 54.354 tỷ đồng.

Sang năm 2026, nhiều tỷ phú đã có kế hoạch phát hành mới. Đơn cử, Công ty cổ phần Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã thông qua phương án phát hành trái phiếu với tổng giá trị tối đa 4.500 tỷ đồng.

Trái phiếu này là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm, mệnh giá dự kiến 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn tối đa 3 năm, lãi suất được xác định theo hình thức kết hợp giữa cố định và thả nổi.

Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sắp huy động thêm 4.500 tỷ đồng trái phiếu (Ảnh:DT).

Chứng khoán Kỹ thương (mã chứng khoán: TCX) của “nhà Techcombank” cũng phê duyệt kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ chia làm 6 đợt trong năm 2025, với tổng giá trị tối đa 3.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, mệnh giá dự kiến 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn dao động từ 15 đến 30 tháng, áp dụng lãi suất kết hợp cố định và thả nổi.

Ngay ngày cuối năm 2025, Tập đoàn Trường Hải (Thaco) của tỷ phú Trần Bá Dương cũng huy động thêm 2.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng, tức đáo hạn vào 30/12/2030, lãi suất phát hành 8,5%/năm, được bảo lãnh phát hành và có tài sản bảo đảm.

Không chỉ tập đoàn mẹ, Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Thiso của ông Dương cũng vừa hoàn tất việc phát hành lô trái phiếu trị giá 2.200 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 23/12/2028. Lãi suất cố định 8%/năm trong kỳ tính lãi đầu tiên.

Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh đồng thời huy động 1.500 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất phát hành 9,75%/năm. Trái phiếu được bảo lãnh thanh toán và bảo đảm bằng tài sản. Tổng huy động của các tỷ phú nói trên đã hơn 13.000 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, theo dữ liệu từ VBMA, trong tháng 12/2025, các doanh nghiệp đã mua lại trước hạn 35.820 tỷ đồng trái phiếu, giảm khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến sang năm 2026, giá trị trái phiếu đáo hạn ước khoảng 206.294 tỷ đồng.