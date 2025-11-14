Hộ kinh doanh chuyển sang kê khai thuế được hỗ trợ miễn phí

Cục Thuế sẽ hỗ trợ hết mình

Trong “Thư ngỏ gửi các hộ và cá nhân kinh doanh”, Cục Thuế trấn an rằng mọi khó khăn trong quá trình bỏ thuế khoán để chuyển sang kê khai sẽ không bỏ mặc tiểu thương tự xoay xở. Từ việc lập hóa đơn điện tử, dùng máy tính tiền đến kê khai doanh thu hay nộp thuế điện tử, tất cả sẽ được hướng dẫn và hỗ trợ miễn phí, với đội ngũ cán bộ sẵn sàng đồng hành từng bước.

Theo kế hoạch, từ năm sau, các hộ kinh doanh đang tính thuế theo phương pháp khoán sẽ chuyển sang mô hình kê khai hoặc lựa chọn lên doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, ngành thuế đặt mục tiêu 100% hộ kinh doanh sẽ tự khai, nộp thuế từ ngày 1/1/2026. Toàn bộ hộ kinh doanh thuộc diện áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo Nghị định 70/2025 - có doanh thu trên 1 tỷ đồng - phải đăng ký và sử dụng.

Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị yêu cầu xóa bỏ hình thức thuế khoán với hộ kinh doanh, chậm nhất trong năm 2026. Đồng thời, nhà điều hành mở rộng cơ sở tính thuế qua sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Theo Cục Thuế (Bộ Tài chính), đây không chỉ là thay đổi kỹ thuật quản lý thuế, mà là bước chuyển của tư duy quốc gia: Người dân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp phải chủ động quản lý thuế của chính mình, không còn phụ thuộc hoàn toàn vào khoán thuế như đã và đang thực hiện nhiều năm qua.

Việc kê khai theo doanh thu thực tế được đánh giá sẽ phản ánh đúng kết quả kinh doanh, đồng thời nâng cao uy tín, niềm tin thị trường và năng lực cạnh tranh của hộ kinh doanh.

Giao dịch tại một chợ truyền thống ở Hà Nội (Ảnh: Thành Đông).

60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình cho hộ kinh doanh

Để thực hiện lộ trình này, Cục Thuế cho biết đã thực hiện Kế hoạch 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình cho hộ kinh doanh.

Theo kế hoạch, mọi thủ tục đăng ký, kê khai, nộp thuế điện tử đều miễn phí, không thu thêm lệ phí và không yêu cầu hộ kinh doanh mua phần mềm. Các quy trình, biểu mẫu và hướng dẫn sẽ được công khai, thống nhất trên toàn quốc, giúp hộ dễ theo dõi và thực hiện.

Tại thư ngỏ đến Hiệp hội ngành nghề; đại lý thuế các công ty kế toán, kiểm toán và các hộ, cá nhân kinh doanh, Cục Thuế cho biết đã yêu cầu các cơ quan thuế cần làm rõ phạm vi, nguyên tắc và cơ chế phối hợp; xác định cụ thể nội dung triển khai và trách nhiệm của từng đơn vị trong các công việc như rà soát, cập nhật dữ liệu hộ kinh doanh.

Các đơn vị thuế hỗ trợ trong quá trình chuyển đổi; phối hợp kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm; cũng như chia sẻ dữ liệu, thông tin phục vụ quản lý thuế.

Để chiến dịch đạt kết quả đồng bộ, Cục Thuế đề nghị các hiệp hội ngành nghề, đại lý thuế và công ty kế toán - kiểm toán tiếp tục phối hợp triển khai 3 nhóm nội dung chính.

Thứ nhất là cùng tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn hộ, cá nhân kinh doanh nắm rõ pháp luật về thuế; hiểu lợi ích, quyền và nghĩa vụ khi chuyển sang phương pháp kê khai.

Thứ hai là phối hợp tổ chức tập huấn, tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật miễn phí cho hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn, đặc biệt đối với nhóm mới sử dụng hóa đơn điện tử và nộp thuế điện tử.

Thứ ba là cử chuyên gia và cán bộ kỹ thuật tham gia hỗ trợ cơ quan thuế địa phương trong công tác truyền thông, hướng dẫn thực tế và xử lý các tình huống phát sinh; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hiệu quả và công cụ hỗ trợ quản lý thuế.

Cục Thuế khẳng định sự đồng hành của các đơn vị sẽ là yếu tố then chốt giúp chiến dịch 60 ngày cao điểm đạt kết quả bền vững, góp phần xây dựng hệ thống thuế thân thiện, hiện đại và phục vụ người nộp thuế ngày càng tốt hơn.