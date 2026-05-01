“Đu đỉnh” vàng lỗ 25 triệu đồng/lượng: Kim loại quý đã qua cơn sốt?

Tại số ChatToday hôm nay của báo Dân trí, chuyên gia tài chính Trần Trọng Đức sẽ nói về chủ đề “Vàng trong chu kỳ biến động: Chiến lược nào cho nhà đầu tư cá nhân?”, phân tích cho độc giả các rủi ro hiện hữu và gợi mở cách tiếp cận phù hợp với kênh đầu tư vàng trong giai đoạn nhiều biến số hiện nay.

Chuyên gia tài chính Trần Trọng Đức trong phần trao đổi đã tập trung làm rõ ba lớp vấn đề chính của thị trường vàng: nhận diện động lực biến động, đánh giá giai đoạn “hậu sốt” và cách định vị vàng trong danh mục đầu tư cá nhân.

Trong phần đầu tiên, ông phân tích các yếu tố chi phối giá vàng thời gian qua không đến từ một biến số đơn lẻ mà là sự cộng hưởng của chính sách tiền tệ toàn cầu, diễn biến địa chính trị và dòng tiền đầu cơ ngắn hạn. Trong đó, yếu tố tâm lý thị trường được nhấn mạnh là chất xúc tác khiến biên độ dao động bị khuếch đại, đẩy giá nhiều thời điểm đi xa khỏi giá trị nội tại.

Ông cũng chỉ ra hiện tượng FOMO của nhà đầu tư cá nhân thường xuất hiện khi giá tăng nóng, trong khi thiếu kỷ luật và kinh nghiệm khiến họ dễ lặp lại sai lầm như mua đuổi, sử dụng đòn bẩy cảm tính hoặc bỏ qua chi phí chênh lệch mua - bán. Ngoài rủi ro giá, nhà đầu tư còn đối mặt với các “rủi ro ẩn” như thanh khoản, khoảng cách giá trong nước - thế giới và các giao dịch không chính thống.

Ở phần 2, chuyên gia lý giải giai đoạn tăng mạnh trước đó của vàng mang tính “khác thường” do hội tụ nhiều yếu tố hiếm gặp cùng lúc, từ kỳ vọng nới lỏng tiền tệ đến nhu cầu trú ẩn tăng cao.

Tuy nhiên, các động lực này hiện không còn đồng pha như trước, khiến thị trường bước vào trạng thái thận trọng hơn. Với những nhà đầu tư “đu đỉnh”, ông cho rằng khả năng quay lại vùng giá cao trong ngắn hạn là không dễ, và kịch bản đi ngang tích lũy có thể chiếm ưu thế. Trong bối cảnh đó, chiến lược phù hợp không phải là “bắt đáy” hay “gỡ lỗ” vội vàng, mà là quản trị kỳ vọng và phân bổ lại danh mục.

Cuối cùng, chuyên gia nhấn mạnh việc xác định điểm mua hợp lý cần dựa trên kỷ luật hơn là dự báo. Nhà đầu tư nên thiết lập nguyên tắc rõ ràng về cắt lỗ và chốt lời, dù vàng không tạo ra dòng tiền như các tài sản khác. Đồng thời, vàng nên được nhìn nhận như một phần của danh mục đa dạng hóa, thay vì kênh “lướt sóng” ngắn hạn.

Theo ông, vàng phát huy vai trò phòng thủ trong bối cảnh bất ổn vĩ mô, nhưng sẽ trở thành tài sản rủi ro nếu bị mua bán theo tâm lý đám đông. Điều quan trọng nhất nhà đầu tư cần “bỏ qua” là sự nhiễu loạn thông tin và cảm xúc thị trường - yếu tố thường dẫn đến quyết định sai lầm nhiều hơn là dữ liệu thực tế.

Chuyên gia Trần Trọng Đức cho rằng giai đoạn “dễ kiếm tiền” từ vàng có thể đã qua, nhường chỗ cho một chu kỳ đòi hỏi kỷ luật và sự tỉnh táo cao hơn. Với nhà đầu tư cá nhân, điều quan trọng không phải là dự đoán chính xác đỉnh - đáy mà là hiểu rõ vai trò của vàng trong danh mục, kiểm soát rủi ro và tránh bị cuốn theo những nhịp sóng mang tính cảm xúc của thị trường.