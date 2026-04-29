Giá vàng miếng “thủng” mốc 168 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 29/4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 164,5-167,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều thu mua và giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với trước đó. Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán nới rộng, từ mức 2,5 triệu đồng lên 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm cùng chiều với diễn biến quốc tế. Giá vàng thế giới đã “thủng” mốc 4.600 USD/ounce, hiện giao dịch quanh 4.589 USD/ounce. Trong phiên, thậm chí giá có thời điểm xuống sát 4.550 USD - thấp nhất kể từ ngày 2/4.

Giá vàng miếng giảm về vùng thấp nhất một tháng do nỗi lo lạm phát kéo dài, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như không hài lòng với đề xuất mới nhất của Iran nhằm chấm dứt xung đột. Nhà đầu tư cũng đang đợi kết quả phiên họp chính sách tuần này của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Ông Peter Grant, Phó Chủ tịch tại đơn vị chuyên về giao dịch kim loại Zaner Metals, cho biết: "Các diễn biến gần đây khiến thị trường bi quan về tiến trình hòa bình tại Trung Đông. Chính quyền ông Donald Trump đã bác bỏ đề xuất mới nhất của Iran, khiến eo biển Hormuz vẫn đóng".

Giá dầu thô thế giới tăng gần 3% trong phiên 28/4, làm dấy lên lo ngại lạm phát trước thềm phiên họp của Fed. "Điều này đã đẩy vàng xuống đáy 4 tuần", vị chuyên gia lý giải.

Giá dầu thế giới tăng cao do những lo ngại về nguồn cung tại Trung Đông, bất chấp tin tức về việc Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) sẽ rời khỏi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và liên minh mở rộng OPEC+.

UAE, nhà sản xuất dầu lớn thứ tư trong OPEC+, tuyên bố sẽ rời nhóm từ ngày 1/5. Động thái trên của UAE được đưa ra trong bối cảnh quốc gia vùng Vịnh nhiều tuần qua trở thành mục tiêu của các cuộc không kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái của Iran.

Việc Tehran phong tỏa eo biển Hormuz khiến năng lực xuất khẩu dầu của UAE bị hạn chế nghiêm trọng, đe dọa nền tảng kinh tế của nước này.

Việc UAE rời OPEC được xem là một tín hiệu tích cực đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, người từ lâu đã chỉ trích tổ chức này vì góp phần đẩy giá dầu lên cao.

Ngân hàng Thế giới cho hay giá năng lượng toàn cầu có thể tăng 24% vào năm nay, lên mức cao nhất kể từ khi xảy ra xung đột giữa Nga với Ukraine, ngay cả khi các gián đoạn căng thẳng tại Trung Đông có thể dịu bớt từ tháng 5.

Thực tế, giá dầu tăng sẽ làm giảm khả năng các ngân hàng Trung ương hạ lãi suất. Dù vàng là công cụ truyền thống để phòng trừ lạm phát, lãi suất cao lại gây sức ép do kim loại quý không trả lãi cố định.

Rủi ro lạm phát do giá dầu gây ra cũng đang thúc đẩy sự suy yếu ngắn hạn của kim loại quý.

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, cho rằng giá năng lượng tăng cao, đồng USD mạnh hơn và kỳ vọng lạm phát gia tăng đang tạo ra môi trường ngắn hạn đầy thách thức cho các tài sản không sinh lời.

Bên cạnh đó, quan điểm duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn tại Mỹ cũng góp phần gia tăng áp lực lên nhóm tài sản này. Điều này đã đẩy giá vàng xuống mức thấp.

Ông Ole Hansen cho biết hướng đi của các kim loại này trong thời gian tới sẽ được quyết định bởi thị trường năng lượng. Theo quan điểm của Hansen, thị trường tăng giá của kim loại quý chỉ tạm dừng chứ chưa kết thúc. Ông kết luận: “Vàng dường như bị trì hoãn chứ không bị trật bánh, với các động lực dài hạn thúc đẩy đợt tăng giá vẫn còn nguyên vẹn".

Các nhà phân tích cho biết thêm rằng sự điều chỉnh gần đây của vàng có thể phản ánh sự đảo chiều một phần của cơn sốt đầu cơ đã bao trùm thị trường kim loại quý trong những tháng gần đây.

Nhà đầu tư đang kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất trong phiên họp tuần này. Các phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng sẽ được chú ý, do đây có thể là phiên họp cuối cùng ông tham gia với tư cách Chủ tịch. Tuần này, nhiều ngân hàng Trung ương khác cũng nhóm họp, từ châu Âu, Anh đến Canada.