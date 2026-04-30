Lộ diện kịch bản đầy bất ngờ cho giá vàng với mốc 5.500 USD/ounce

Thị trường tài chính toàn cầu những tháng qua đang chứng kiến một nghịch lý hiếm gặp. Thông thường, khi căng thẳng địa chính trị leo thang, dòng tiền sẽ ồ ạt tìm đến vàng như một hầm trú ẩn an toàn.

Thế nhưng, kể từ khi xung đột tại Iran bùng phát vào cuối tháng 2, kim loại quý này lại liên tục lao dốc. Tâm lý hoang mang bắt đầu xuất hiện khi nhiều người nắm giữ vàng chứng kiến tài sản của mình sụt giảm từng ngày.

Dù vậy, dưới góc nhìn của các định chế tài chính lớn, sự điều chỉnh này không phải là dấu chấm hết. Trái lại, những nền tảng vĩ mô đang âm thầm củng cố cho một chu kỳ tăng giá mới, với mục tiêu vươn tới mốc 5.500 USD/ounce trong 12 tháng tới.

Nghịch lý trú ẩn: Vàng giảm vì thiếu tiền mặt

Kể từ ngày 28/2, giá vàng đã không còn giữ được các mức đỉnh lịch sử từng thiết lập trước đó. Theo dữ liệu từ MarketWatch, hợp đồng vàng giao tháng 6 trên sàn Comex hiện chốt phiên ở mức 4.693,7 USD/ounce.

Con số này đánh dấu mức giảm khoảng 10,6% so với mốc 5.247,90 USD ghi nhận vào ngày 27/2. Đáng chú ý, chỉ tính riêng trong tháng 3, kim loại quý đã bốc hơi gần 11% giá trị. Đây là mức giảm hàng tháng mạnh nhất trong vòng gần 13 năm qua.

Nguyên nhân của đợt bán tháo này bắt nguồn từ sự dịch chuyển dòng vốn trên quy mô toàn thị trường. Chuyên gia Brien Lundin nhận định trên MarketWatch rằng, vàng đang bị "cuốn chung" vào vòng xoáy biến động của các loại tài sản khác.

Khi triển vọng hòa bình tại Trung Đông xấu đi, giá dầu thô lập tức tăng vọt. Dầu Brent đã tăng khoảng 49% kể từ khi chiến sự bắt đầu, có thời điểm chạm mốc 119,5 USD/thùng trước khi giao dịch quanh mức 108 USD. Giá năng lượng đắt đỏ làm dấy lên lo ngại lạm phát bùng phát trở lại.

Hệ quả tất yếu là thị trường tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục duy trì chính sách lãi suất cao. Trong bối cảnh đó, nhu cầu tiền mặt tăng lên đột biến. Nhà đầu tư buộc phải bán vàng để bù đắp thanh khoản cho các danh mục khác đang thua lỗ, kéo theo nhóm cổ phiếu kim loại và khai khoáng cũng giảm khoảng 13%.

Lạm phát chỉ là cú sốc ngắn hạn

Dù áp lực bán trong ngắn hạn là rất lớn, theo Kitco News, tổ chức đầu tư quốc tế Amundi Investment Institute vẫn giữ niềm tin vững chắc vào đà phục hồi của kim loại quý.

Ông Lorenzo Portelli, Trưởng bộ phận Chiến lược Đa tài sản tại Amundi, chỉ ra rằng cú sốc năng lượng hiện tại nhiều khả năng chỉ tác động ngắn hạn. Dù giá dầu đẩy lạm phát hàng năm lên mức cao nhất hai năm là 3,3%, nhưng lạm phát lõi vẫn duy trì ổn định ở mức 2,6% trong 12 tháng qua.

Chỉ số lạm phát lõi không có dấu hiệu bứt tốc cho thấy áp lực giá cả cơ bản đã được kiểm soát tốt. Điều này làm giảm áp lực buộc các ngân hàng trung ương phải theo đuổi chính sách tiền tệ thắt chặt cực đoan.

Hơn nữa, khi giá vàng đã giảm khoảng 15% so với đỉnh lịch sử hồi tháng 1, phần lớn những thông tin tiêu cực về lãi suất đã được phản ánh hết vào giá. Những nhà đầu tư yếu bóng vía đã rời đi, để lại một nền giá vững chắc hơn cho những dòng tiền dài hạn.

Đồng quan điểm, ông Michael Armbruster, đồng sáng lập công ty môi giới Altavest chia sẻ trên MarketWatch rằng, giá dầu neo cao thực chất lại là "vị cứu tinh" của vàng.

Chi phí năng lượng đắt đỏ sẽ trở thành lực cản đối với tăng trưởng GDP trong những tháng tới. Khi kinh tế đối mặt với rủi ro đình trệ vào nửa cuối năm, môi trường vĩ mô sẽ tự động chuyển sang trạng thái thuận lợi nhất cho các tài sản phòng thủ như vàng.

Mục tiêu 5.500 USD và “dòng tiền lớn” phía sau

Bên cạnh yếu tố chu kỳ kinh tế, nhu cầu vật chất từ các ngân hàng trung ương vẫn là bệ đỡ vững chắc cho thị trường. Theo World Gold Council, lực mua từ khu vực chính thức trong năm 2025 vẫn rất bền bỉ, dù có giảm nhẹ so với mức kỷ lục trên 1.000 tấn của ba năm trước đó.

Gần đây, một số quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã bán vàng trong tháng 2. Tuy nhiên, ông Portelli nhấn mạnh đây chỉ là biện pháp can thiệp ngắn hạn nhằm bảo vệ đồng nội tệ trước rủi ro địa chính trị. Xu hướng cốt lõi của các nền kinh tế mới nổi vẫn là đa dạng hóa dự trữ, giảm sự phụ thuộc vào đồng USD.

Đồng thời, tình trạng thâm hụt ngân sách khổng lồ của Mỹ, đi kèm với rủi ro thanh khoản trong thị trường tín dụng tư nhân, đang liên tục thúc đẩy dòng tiền lớn tìm đến các tài sản hữu hình. Vàng không chỉ là công cụ đầu cơ giá lên, mà còn là bảo hiểm rủi ro hệ thống và sự suy yếu của tiền tệ.

Dựa trên những nền tảng này, Amundi Investment Institute tự tin dự báo giá vàng hoàn toàn có khả năng tiến tới mốc 5.500 USD/ounce trong 12 tháng tới.

Dù biến động mạnh, vàng vẫn tăng hơn 8% từ đầu năm, sau khi đã bứt phá hơn 60% trong năm trước.

Giới phân tích ví von vàng hiện giống như “ngựa chờ xuất phát”. Khi căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt, kéo theo giá dầu và áp lực lãi suất giảm, một chu kỳ tăng mới có thể nhanh chóng được kích hoạt.