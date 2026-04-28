Giá vàng thế giới lao dốc mạnh, chạm đáy 3 tuần

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 166,3-168,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên so với trước đó. Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán ở mức 2,5 triệu đồng. Đây là phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương.

Trong khi đó, giá vàng thế giới giao dịch quanh 4.608 USD/ounce, tức “bốc hơi” 70 USD, tương đương 1,4% so với trước đó và chạm đáy 3 tuần. Trước đó trong phiên, kim loại quý có thời điểm tăng từ 4.660 USD/ounce lên 4.727 USD/ounce.

Tuy nhiên, dưới áp lực chốt lời của nhà đầu tư, giá vàng không thể duy trì đà tăng và quay đầu giảm xuống sát ngưỡng 4.600 USD/ounce như hiện tại.

Theo Reuters, giá vàng giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần trong bối cảnh đà tăng mạnh của giá dầu duy trì áp lực lạm phát. Giới đầu tư cũng chờ đợi loạt quyết định quan trọng từ các ngân hàng Trung ương để đánh giá liệu xung đột tại Trung Đông có làm thay đổi triển vọng lãi suất hay không.

Diễn biến thị trường chịu tác động từ các tín hiệu địa chính trị. Một quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đề xuất mới nhất của Iran nhằm giải quyết cuộc xung đột kéo dài hai tháng. Thông tin này làm suy yếu kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình, trong bối cảnh căng thẳng đã gây gián đoạn nguồn cung năng lượng và gia tăng áp lực lạm phát.

Ở thời điểm hiện tại, giá năng lượng tăng cao đang làm gia tăng lo ngại lạm phát. Giá dầu tiếp tục neo cao, vượt mốc 111 USD/thùng, trong bối cảnh tuyến vận tải chiến lược qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế lưu thông. Dù vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, môi trường lãi suất cao lại làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lãi này.

Ông Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, nhận định thị trường vẫn nghi ngờ về khả năng Mỹ và Iran sẽ sớm đạt được thỏa thuận để mở lại eo biển Hormuz. Điều này đang gây bất lợi cho vàng và bạc.

"Khi lạm phát đang cao gấp đôi mục tiêu đề ra, sẽ rất khó để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong những tháng tới và đó là yếu tố tiêu cực đối với vàng", ông Melek nói thêm.

Một cuộc khảo sát ý kiến do Reuters thực hiện cho thấy các chuyên gia phân tích đã đồng loạt nâng dự báo giá vàng hằng năm.

Cuộc thăm dò chỉ ra rằng giá vàng dự kiến sẽ nới rộng đà tăng sau khi căng thẳng giữa Mỹ - Israel và Iran hạ nhiệt. Nhu cầu lớn từ các ngân hàng Trung ương và sự bất ổn kinh tế được kỳ vọng sẽ là động lực thay cho những rủi ro lạm phát tăng và các chính sách tiền tệ cứng rắn.

Chuyên gia Rhona O'Connell từ StoneX nhận định: “Nếu căng thẳng kết thúc trong hòa bình, thị trường sẽ ghi nhận một đợt phục hồi mạnh mẽ và có những yếu tố thuận lợi tiềm ẩn hỗ trợ giá. Tuy nhiên, ngưỡng 5.500 USD trước đây là quá cao”.

Trong tuần này, các quan chức Fed sẽ nhóm họp tại Washington và đây có thể là cuộc họp cuối của ông Jerome Powell trên cương vị Chủ tịch Fed. Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ công bố kết quả cuộc họp vào ngày 29/4 (giờ địa phương).

Nhà đầu tư cũng đang theo dõi loạt cuộc họp của các ngân hàng Trung ương lớn trong tuần này để tìm manh mối về lộ trình lãi suất cũng như tác động của chiến sự đối với kinh tế toàn cầu.