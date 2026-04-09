Dự báo vàng có thể chạm 6.000 USD nhưng đi kèm những cú giật thót tim

Cuối tháng 1, giá vàng thế giới từng tiến sát mốc 5.600 USD/ounce trước khi "bốc hơi" 14% chỉ trong 3 ngày. Sau một năm 2025 tăng trưởng phi mã tới 64%, kim loại quý này đang tiếp tục dao động quanh ngưỡng 4.700 USD/ounce.

Vàng hiện tại không chỉ đơn thuần là hầm trú ẩn an toàn truyền thống. Dưới sức ép từ chiến sự Trung Đông, lạm phát và sự dịch chuyển của dòng vốn vĩ mô, thị trường đang bước vào một cuộc chơi mới khốc liệt, giật cục và khó lường hơn bao giờ hết.

Giữa vòng xoáy của xung đột tại Iran, vàng không chỉ đơn thuần là nơi trú ẩn an toàn (Ảnh: Getty).

Giá vàng giao ngay có thời điểm vọt lên trên 4.800 USD/ounce (tăng 3,2%) sau tin ngừng bắn 2 tuần, nhưng nhanh chóng thu hẹp đà tăng, chỉ còn nhích nhẹ 0,1% ngay sau những diễn biến mới nhất từ bàn đàm phán.

Cụ thể, Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad-Bagher Ghalibaf, đã lên tiếng cáo buộc Mỹ vi phạm 3 điều khoản trong thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Trên mạng xã hội X, ông Ghalibaf gay gắt tuyên bố: "Một thỏa thuận ngừng bắn song phương hay các cuộc đàm phán lúc này là không hợp lý".

Chỉ một dòng trạng thái này đã lập tức đảo chiều tâm lý thị trường. Lợi suất trái phiếu Mỹ xóa sạch đà giảm, đồng USD phục hồi, tạo áp lực kép lên vàng - vốn là tài sản không sinh lãi và được định giá bằng bạc xanh.

Trước đó, kim loại quý này đã hưởng lợi lớn khi thỏa thuận đình chiến 2 tuần được nhen nhóm, đẩy giá dầu xuống dưới 100 USD/thùng và làm dấy lên kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm hạ lãi suất.

3 dự báo lớn định hình tương lai giá vàng

Dù ngắn hạn đang đối mặt với nhiều nhịp rung lắc, giới chuyên gia quốc tế vẫn đưa ra 3 kịch bản lớn cho thị trường vàng trong năm 2026, tác động trực tiếp đến chiến lược "xuống tiền" của các nhà đầu tư.

Vàng có thể vượt 6.000 USD/ounce, trở thành đối trọng của USD

Mốc 6.000 USD từng bị coi là viễn cảnh xa vời, nhưng nay đã nằm trong tầm ngắm. JPMorgan dự báo giá vàng hoàn toàn có thể chạm 6.300 USD/ounce trong năm nay.

Đồng tình với quan điểm này, ông Chris Mancini, đồng quản lý danh mục tại quỹ Gabelli Gold Fund, nhấn mạnh vàng đang hưởng lợi từ xu hướng "phi USD hóa" toàn cầu. "Vàng là tài sản không gắn với nghĩa vụ nợ của bất kỳ ai. Khi bạn mua trái phiếu, bạn đang cho chính phủ vay tiền. Nhưng với vàng, bạn sở hữu trực tiếp tài sản", ông Mancini phân tích.

Chuyên gia này dẫn chứng, việc Mỹ từng đóng băng trái phiếu của Nga đã tạo ra một cú sốc niềm tin, đẩy giá vàng từ mốc 2.000 USD lên gần 5.000 USD/ounce. Khi thâm hụt ngân sách toàn cầu phình to và các quốc gia giảm phụ thuộc vào đồng USD, vàng đang vươn lên trở thành "lựa chọn thay thế hàng đầu" trong dự trữ ngoại hối.

Kỷ nguyên của "vàng vật chất"

Dù vàng miếng, vàng nhẫn rất quen thuộc với người dân Việt Nam, nhưng trên bình diện toàn cầu, tỷ lệ sở hữu lại khá khiêm tốn. Theo U.S. Gold & Coin, chỉ 10,8% dân số nắm giữ vàng vật chất, thấp hơn rất nhiều so với con số 62% người Mỹ sở hữu cổ phiếu (theo Gallup 2025).

Tuy nhiên, kịch bản này đang thay đổi. Khi niềm tin vào các kênh đầu tư truyền thống lung lay bởi suy thoái và lạm phát, dòng tiền cá nhân được dự báo sẽ đổ mạnh vào vàng thỏi, vàng miếng.

Sự bùng nổ của các nền tảng mua bán online và tính thanh khoản cao trong thời kỳ khủng hoảng (như cách Thổ Nhĩ Kỳ hay các quốc gia vùng Vịnh đang dùng vàng để trang trải chi phí) càng thúc đẩy xu hướng tích trữ này.

Biên độ giật cục và rủi ro bán tháo chéo

Nhà đầu tư cần từ bỏ tư duy "mua vàng để đó cho an toàn". Theo Bloomberg, kể từ khi chiến sự bùng phát vào cuối tháng 2, vàng đã mất khoảng 10% giá trị.

Vàng không còn hoàn toàn đi ngược chiều với rủi ro. Trong những thời điểm thị trường chứng khoán lao dốc mạnh, nhà đầu tư buộc phải bán tháo vàng để bù đắp thua lỗ ở các tài sản khác.

Thị trường sẽ chứng kiến những cú sập hầm 14% chỉ trong vài ngày như hồi tháng 2, đòi hỏi người chơi phải có "thần kinh thép" và không được hoảng loạn trước các biến động ngắn hạn.

Cẩn trọng trước "bẫy" tin tức

Thị trường vàng đang phản ứng cực kỳ nhạy cảm với từng dòng tin tức chính trị. Ông Ahmad Assiri, chiến lược gia tại Pepperstone, cảnh báo: "Việc vàng vượt 4.800 USD phản ánh sự điều chỉnh lại rủi ro, chứ chưa phải là một sự thay đổi hoàn toàn của thị trường".

Theo ông, bất kỳ dấu hiệu đổ vỡ nào, đặc biệt là sự gián đoạn dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz, đều có thể khiến biến động quay trở lại và kéo giá vàng đi xuống.

Đứng trước ngã ba đường, các chuyên gia từ Morningstar đưa ra lời khuyên thiết thực, rằng hãy coi vàng là công cụ phòng vệ, nhưng chỉ nên chiếm tối đa 15% danh mục đầu tư. Việc đa dạng hóa qua quỹ ETF vàng, cổ phiếu khai thác hoặc vàng vật chất, kết hợp với tầm nhìn nắm giữ dài hạn sẽ giúp nhà đầu tư đứng vững trước sóng gió.

Tính đến 6h30 ngày 9/4 giờ Việt Nam, giá vàng tiếp tục giằng co quanh mốc 4.710,43 USD/ounce, cho thấy tâm lý thị trường vẫn trong trạng thái “nín thở” trước những diễn biến khó lường từ địa chính trị và chính sách tiền tệ.

Trong một trật tự tài chính đang tái định hình, vàng tiếp tục khẳng định quyền lực của một “hầm trú ẩn” tối thượng. Kịch bản 6.000 USD/ounce đang mở ra những cơ hội sinh lời khổng lồ, nhưng đi kèm với đó là những rủi ro rình rập từ các quyết định địa chính trị chớp nhoáng.