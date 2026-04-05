Phố Wall dự báo sốc về vàng: Cuộc chơi lớn của giới siêu giàu

Theo TheStreet, ngân hàng đầu tư Goldman Sachs vừa phát đi một thông điệp vô cùng kiên định tới giới đầu tư: Nền tảng dài hạn của vàng đang vững chắc hơn bao giờ hết.

Bất chấp những rung lắc của thị trường, hai nhà phân tích hàng đầu là Daan Struyven và Lina Thomas vẫn tự tin giữ nguyên mục tiêu giá vàng đạt 5.400 USD/ounce vào cuối năm nay.

Lập luận cốt lõi của Goldman Sachs xoay quanh nhóm nhà đầu tư dài hạn - những người mua vàng để phòng vệ trước các rủi ro vĩ mô nền tảng, các rủi ro không có điểm kết thúc rõ ràng. Do đó, vị thế nắm giữ của họ "bám dính" và kiên định hơn rất nhiều so với dòng tiền đầu cơ lướt sóng. Họ không dễ dàng bán ra chỉ vì một vài biến động tức thời của thị trường.

Khung phân tích của Goldman Sachs chỉ ra 3 trụ cột khổng lồ đang nâng đỡ giá vàng.

Động lực đầu tiên đến từ lực mua miệt mài của các ngân hàng trung ương tại thị trường mới nổi. Nhóm này được dự báo sẽ gom khoảng 60 tấn vàng mỗi tháng trong năm nay nhằm đa dạng hóa dự trữ. Đáng chú ý, tổng lượng mua của các ngân hàng trung ương có thể lên tới 850 tấn trong năm nay.

Động lực thứ hai là dòng tiền ồ ạt chảy vào các quỹ ETF vàng tại phương Tây, với khoảng 500 tấn đã được bổ sung kể từ đầu năm 2025.

Cuối cùng, chính là xu hướng "giao dịch mất giá tiền tệ" từ giới siêu giàu - các vị thế mang tính cấu trúc, không phải chiến thuật ngắn hạn, tạo nên một tấm đệm đỡ cực kỳ vững chãi cho giá vàng.

Bức tranh dự báo giá vàng

Điểm thú vị nhất trong bức tranh thị trường hiện tại là mức dự báo 5.400 USD/ounce của Goldman Sachs thực chất lại là con số "thận trọng" nhất trên phố Wall. Theo TheStreet, các định chế tài chính khổng lồ khác thậm chí còn đưa ra những kịch bản bùng nổ hơn rất nhiều cho kim loại quý.

Deutsche Bank tự tin đặt mục tiêu giá vàng sẽ chạm mốc 6.000 USD/ounce. JPMorgan nhỉnh hơn một chút với dự báo 6.300 USD. Bộ phận nghiên cứu của ngân hàng Thụy Sĩ UBS đưa ra kịch bản cơ sở là 6.200 USD và kịch bản lạc quan nhất có thể đẩy giá vàng vọt lên tận 7.200 USD/ounce.

Sự khác biệt giữa các con số này nằm ở giả định về dòng tiền. Goldman Sachs cho rằng thị trường không cần thêm làn sóng người mua mới để đạt mốc 5.400 USD. Trong khi đó, các ngân hàng khác kỳ vọng một lượng tiền khổng lồ sẽ tiếp tục dịch chuyển từ cổ phiếu và trái phiếu sang vàng.

Theo MarketWatch, bà Joni Teves - chiến lược gia kim loại quý của UBS nhận định rằng thị trường vẫn đang phân bổ chưa đủ tỷ trọng vào vàng. Bất ổn toàn cầu càng khiến nhà đầu tư khao khát xây dựng một danh mục đa dạng hơn.

Dù thị trường có thể bước vào giai đoạn tích lũy đi ngang trong ngắn hạn, nhưng mức giá hiện tại đang mở ra cơ hội hấp dẫn để nhà đầu tư tích lũy thêm tài sản cốt lõi này.

Định vị lại quyền lực của vàng: Thanh khoản tuyệt đối

Bên cạnh lực cầu từ giới đầu tư, vai trò của vàng trong hệ thống dự trữ quốc gia cũng đang được định vị lại. Gần đây, việc một số quốc gia bán vàng đã dấy lên vài lo ngại nhỏ. Tuy nhiên, theo Dow Jones, các chuyên gia khẳng định đây hoàn toàn không phải là tín hiệu xấu, mà ngược lại, nó chứng minh quyền lực tuyệt đối của vàng.

Bà Jan Skoyles, Giám đốc marketing của GoldCore phân tích trên Dow Jones rằng, việc một số ngân hàng trung ương bán vàng là do áp lực tiền tệ nghiêm trọng, không phải sự thay đổi chiến lược.

Khi giá năng lượng tăng vọt và đồng nội tệ mất giá, các quốc gia cần một nguồn thanh khoản tức thời bằng tiền mặt. Và vàng chính là tài sản duy nhất có thể chuyển hóa thành tiền mặt nhanh chóng nhất mà vẫn giữ nguyên giá trị.

"Đó không phải là điểm yếu, đó chính là mục đích tồn tại của vàng", bà Skoyles nhấn mạnh. Việc bán vàng để giải quyết các bài toán kinh tế cấp bách chứng tỏ kim loại quý này đang hoàn thành xuất sắc vai trò của một tài sản dự trữ chiến lược. Nó không chỉ là hầm trú ẩn im lìm, mà là một chiếc phao cứu sinh mang tính thanh khoản cao nhất.

Theo chuyên gia Peter Grant từ Zaner Metals, vàng đã chính thức chuyển mình từ một tài sản "phụ" mang tính phòng thủ, trở thành tài sản cốt lõi bắt buộc phải có trong danh mục của cả giới siêu giàu lẫn các tổ chức lớn. Niềm tin vào các chính sách tiền tệ truyền thống suy giảm đang tạo ra một kỷ nguyên vàng mới.

Cuộc chơi của vàng rõ ràng vẫn chưa đi đến hồi kết. "Độ rộng của nhu cầu cho thấy vàng vẫn là một khoản đầu tư hấp dẫn trong một thế giới ngày càng bất định và rủi ro", chuyên gia Adrian Ash từ BullionVault nhận định.

Tính đến thời điểm hiện tại, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đang vững vàng quanh ngưỡng 4.677 USD/ounce, tiếp tục hành trình tích lũy năng lượng, sẵn sàng cho những cột mốc lịch sử mới mà phố Wall dự đoán.