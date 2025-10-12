Dự báo giá vàng sau 8 tuần tăng liên tiếp

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 6/10 đến ngày 10/10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết tại 140,8-142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mặt hàng này tăng 4,2 triệu đồng mỗi chiều sau một tuần và thiết lập mức đỉnh kỷ lục mới.

Vàng miếng SJC đã tăng hơn 70% so với mốc giá 82,2-84,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) hồi đầu năm.

Trong khi đó, vàng nhẫn kết thúc tuần này được niêm yết tại 136,8-139,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng trong nước cùng chiều với diễn biến giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng tuần qua chưa thể duy trì ổn định trên mốc 4.000 USD/ounce, nhưng vẫn hướng tới tuần tăng thứ 8 liên tiếp. Cụ thể, giá vàng giao ngay chốt ở mức 3.980,7 USD/ounce, tăng hơn 2% so với tuần trước.

Mặt hàng vàng trang sức được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Từ đầu năm, kim loại quý đã tăng 52%. Các động lực chính là căng thẳng địa chính trị, lực mua của các ngân hàng trung ương và quỹ ETF, kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất và bất ổn kinh tế quanh chính sách thuế nhập khẩu của Mỹ.

Thị trường vàng thế giới rời mốc 4.000 USD/ounce trong phiên 9/10, do USD tăng giá và nhà đầu tư bán chốt lời sau khi giá vượt mốc 4.000 USD trước đó. Ngày 8/10, có thời điểm kim loại quý xác lập kỷ lục tại 4.059 USD/ounce. Thông tin về thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas cũng khiến nhu cầu trú ẩn sụt giảm.

Theo kết quả khảo sát của Kitco News về triển vọng vàng tuần tới, trong số 17 nhà phân tích Phố Wall tham gia, có 8 người (47%) dự đoán giá sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới, 2 người (12%) cho rằng vàng sẽ giảm và 7 người (41%) giữ quan điểm đi ngang.

Ở phía nhà đầu tư cá nhân, trong 295 phiếu khảo sát trực tuyến, có 202 người (69%) kỳ vọng vàng tăng, 52 người (18%) dự đoán giảm và 41 người (14%) cho rằng giá sẽ ổn định.

Theo Hội đồng Vàng thế giới (WGC), nhu cầu đầu tư vào các quỹ ETF vàng trong quý III đã tăng kỷ lục thêm 221,7 tấn, tương đương gần 26 tỷ USD, đưa lượng nắm giữ lên sát mức đỉnh năm 2020.

“Tôi cho rằng cần có giai đoạn điều chỉnh, tích lũy, rồi mới bứt phá tiếp”, Michele Schneider, Giám đốc chiến lược thị trường tại đơn vị chuyên về phân tích thị trường tài chính MarketGauge cho hay.

Tuần tới, thị trường có thể thiếu dữ liệu kinh tế do Quốc hội Mỹ chưa thông qua gói ngân sách mới, dẫn đến việc Chính phủ tiếp tục đóng cửa.

Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn sẽ theo dõi sát sao dữ liệu từ Cục Dự trữ Liên bang New York và Philadelphia, cùng các phát biểu tại Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) tại Washington.