Dự báo giá vàng sau tuần rung lắc mạnh

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 2/3 đến 8/3, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở 182-185 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chênh lệch 2 chiều mua và bán được duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng “khởi động” tuần qua ở mức 187,9-190,9 triệu đồng/lượng (mua - bán). Như vậy, sau một tuần giao dịch trồi sụt, mỗi lượng vàng miếng đã “bốc hơi” 5,9 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Giá trong nước biến động mạnh cùng chiều diễn biến thị trường quốc tế. Giá vàng thế giới mở cửa tuần với đà tăng mạnh, có lúc tiến sát 5.420 USD/ounce nhưng nhanh chóng chững lại khi lực bán gia tăng sau hai lần không vượt được mốc 5.400 USD/ounce.

Kim loại quý sau đó giảm sâu, có thời điểm xuống dưới 5.040 USD/ounce trước khi bước vào giai đoạn tích lũy. Trong phần lớn thời gian còn lại của tuần, giá dao động trong biên độ hẹp khoảng 5.070-5.170 USD/ounce, nhiều lần thử thách mốc 5.200 USD nhưng không thành công. Kết thúc tuần, giá vàng chốt ở mức 5.171,5 USD/ounce.

Trước diễn biến phức tạp của thị trường, không ít chuyên gia Phố Wall đã tham gia các cuộc khảo sát để đưa ra dự báo giá vàng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, kết quả cho thấy quan điểm của giới phân tích đang có sự phân hóa.

Mặt hàng vàng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Thành Đông).

Theo khảo sát vàng hàng tuần, có 18 chuyên gia tham gia đánh giá triển vọng thị trường. Trong số này, 9 chuyên gia tương đương 50% dự báo kim loại quý sẽ đi lên trong những ngày giao dịch tới.

Ngược lại, 4 chuyên gia cho rằng giá vàng tuần tới có thể giảm khi thị trường điều chỉnh sau đợt tăng trước đó. Nhóm này chiếm khoảng 22% tổng số người tham gia khảo sát. Bên cạnh đó, 5 chuyên gia còn lại nhận định thị trường vàng đang trong trạng thái cân bằng giữa rủi ro tăng và giảm.

Không chỉ giới phân tích, nhà đầu tư cá nhân cũng được khảo sát về triển vọng giá vàng tuần tới. Kết quả từ cuộc khảo sát trực tuyến cho thấy tâm lý lạc quan của nhóm này đã quay trở lại mức trung bình sau giai đoạn điều chỉnh của thị trường.

Trong tổng số 340 phiếu khảo sát, có 211 nhà giao dịch nhỏ lẻ cho rằng giá vàng tuần tới sẽ tiếp tục tăng. Con số này tương đương khoảng 62% người tham gia khảo sát. Trong khi đó, 56 nhà đầu tư, chiếm 16%, dự báo kim loại quý có thể giảm. Phần còn lại cho rằng giá vàng thế giới sẽ duy trì xu hướng đi ngang trong ngắn hạn.

Rich Checkan, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của đơn vị quản lý tài sản Asset Strategies International, cho biết: "Sau một tuần các nhà đầu tư cố gắng tìm hiểu tác động của cuộc xung đột ở Iran lên giá vàng, tôi thấy họ đang dần quay trở lại thị trường. Họ sẽ sớm nhận ra rằng lợi nhuận do chiến tranh chỉ là nhất thời, là động lực ngắn hạn của giá vàng, nhưng các yếu tố cơ bản mới là động lực dài hạn".

Neil Welsh, Trưởng bộ phận kim loại tại đơn vị chuyên về giao dịch Britannia Global Markets, nhận định rằng dòng vốn đổ vào tài sản trú ẩn an toàn, tình trạng đồng USD mạnh, lo ngại về lạm phát đang khiến giá vàng thế giới dao động trong phạm vi hẹp, đặc biệt khi có các yếu tố từ cuộc chiến tranh ở Trung Đông và tác động của các quyết định của Fed.

Ông Michael Brown, chiến lược gia nghiên cứu cấp cao tại công ty môi giới tài chính trực tuyến Pepperstone, cho rằng tình trạng bán tháo và biến động trong tuần này cho thấy thị trường vàng cần điều chỉnh lại một số yếu tố sau đợt đầu cơ mạnh mẽ trong tháng 1. “Diễn biến của giá vàng phản ánh sự cân bằng mong manh giữa vai trò trú ẩn an toàn và sức mạnh của đồng USD trong thời kỳ căng thẳng toàn cầu”, Brown nhận xét.

Các chuyên gia cho rằng nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ sẽ được công bố trong tuần tới, có thể tác động đến triển vọng giá vàng. Đáng chú ý là báo cáo doanh số bán nhà, chỉ số giá tiêu dùng (CPI), số đơn xin trợ cấp thất nghiệp, dữ liệu nhà khởi công và giấy phép xây dựng, cùng các chỉ số như đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền, ước tính GDP quý IV và lạm phát lõi PCE.

Những thông tin này được dự báo có thể tạo thêm biến động cho thị trường kim loại quý khi nhà đầu tư đánh giá triển vọng lạm phát và chính sách tiền tệ của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).