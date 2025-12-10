Dự báo đáng chú ý về giá xăng ngày mai

Theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ công bố giá bán lẻ xăng dầu mới vào ngày 11/12. Diễn biến giá nhập khẩu từ Singapore cho thấy giá xăng dầu trong nước nhiều khả năng sẽ giảm.

Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối phía Nam cho biết, sau kỳ điều hành trước, giá dầu thô thế giới biến động trái chiều, gần đây có xu hướng tăng. Ngày 9/12, giá nhập khẩu xăng RON 95 tại Singapore ở mức 79,45 USD/thùng, xăng RON 92 ở mức 77,63 USD/thùng, giảm khoảng 3 USD/thùng so với 7 ngày trước.

Với diễn biến này, dự báo giá xăng trong nước có thể giảm khoảng 200-400 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel có thể giảm tiếp khoảng 150-250 đồng/lít.

Chủ một doanh nghiệp phân phối xăng dầu miền Bắc cũng dự đoán giá xăng dầu sẽ cùng giảm trong kỳ điều hành ngày mai. Ngày 9/12, chiết khấu xăng dầu tại một số kho đang ở mức 1.000-1.200 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ quay đầu giảm chỉ sau một phiên tăng. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 27 lần, giảm 23 lần. Dầu diesel có 24 lần tăng, 24 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Ở lần điều chỉnh gần nhất ngày 4/12, giá xăng E5 RON 92 tăng 540 đồng/lít lên 19.820 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 460 đồng/lít, lên 20.460 đồng/lít. Dầu diesel tiếp tục giảm 420 đồng/lít còn 18.380 đồng/lít, dầu hỏa giảm 580 đồng/lít về 18.890 đồng/lít; dầu mazut giảm 50 đồng/kg về mức 13.430 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, ngày 9/12, giá dầu thế giới giảm 1% nối tiếp mức giảm 2% trước đó, trong bối cảnh thị trường theo dõi sát các cuộc đàm phán hòa bình Nga - Ukraine, lo ngại nguồn cung dư thừa và chờ đợi quyết định lãi suất sắp tới của Mỹ, theo Reuters.

Các nguồn tin cho biết các nước G7 và Liên minh châu Âu (EU) đang đàm phán thay thế cơ chế áp trần giá dầu Nga bằng lệnh cấm hoàn toàn các dịch vụ hàng hải nhằm siết doanh thu dầu mỏ của Moscow. Cùng lúc, báo cáo sắp công bố của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm manh mối về triển vọng nguồn cung.

Chuyên gia Kelvin Wong (OANDA) nhận định động lực tiếp theo của thị trường sẽ đến từ báo cáo dầu mỏ hàng tháng của IEA, dự kiến công bố ngày 11/12. Ông cho rằng nếu IEA vẫn cảnh báo rủi ro dư cung, giá dầu WTI có thể lùi về vùng hỗ trợ 56,8-57,5 USD/thùng.

Ông Bjarne Schieldrop, chuyên gia của SEB, cho rằng giá dầu Brent đang bị kéo về vùng 60 USD/thùng do lượng dầu lưu thông trên biển tăng mạnh. Ông nhận định giá dầu Brent chưa giảm sâu hơn chủ yếu nhờ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Rosneft và Lukoil.

Theo dữ liệu Trading Economics, 1h ngày 10/12, giá dầu WTI giao dịch ở mức 58,23 USD/thùng, giảm 3,06% so với tuần trước. Giá dầu Brent cũng giảm 2,83%, còn 61,93 USD/thùng.