Giá xăng dầu ngày mai có thể giảm tới gần 1.000 đồng/lít

Theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ công bố giá bán lẻ xăng dầu mới vào ngày 27/11. Diễn biến giá nhập khẩu từ Singapore cho thấy giá xăng dầu trong nước nhiều khả năng sẽ giảm.

Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối phía Nam cho biết, sau kỳ điều hành trước, giá dầu thô thế giới giảm do nhiều lo ngại về nguồn cung. Ngày 25/11, giá nhập khẩu xăng RON 95 tại Singapore ở mức 79,26 USD/thùng, xăng RON 92 ở mức 76,4 USD/thùng, giảm hơn 3 USD/thùng so với 7 ngày trước.

Với diễn biến này, dự báo giá xăng trong nước giảm tiếp khoảng 550-650 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel có thể giảm mạnh hơn, khoảng gần 1.000 đồng/lít.

Chủ một doanh nghiệp phân phối xăng dầu miền Bắc cũng dự đoán giá xăng dầu sẽ cùng giảm trong kỳ điều hành ngày mai. Ngày 25/11, chiết khấu xăng dầu tại một số kho đã lên mức 1.700-1.900 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng dầu trong nước sẽ giảm 2 phiên liên tiếp sau một phiên tăng. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 26 lần, giảm 22 lần. Dầu diesel có 24 lần tăng, 22 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Ở lần điều chỉnh gần nhất ngày 20/11, giá xăng E5 RON 92 giảm 40 đồng/lít về 19.800 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 30 đồng/lít, còn 20.540 đồng/lít. Dầu diesel quay đầu giảm 40 đồng/lít còn 19.820 đồng/lít, dầu hỏa tăng 350 đồng/lít lên 20.280 đồng/lít; dầu mazut giảm 340 đồng/kg về mức 13.730 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, ngày 25/11, giá dầu giảm hơn 2% sau khi Ukraine cho biết các động thái ngoại giao mạnh mẽ từ Mỹ nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine đang có tiến triển và có thể sớm đem lại kết quả, theo Reuters.

Việc xung đột ở Ukraine có thể sớm kết thúc được kỳ vọng sẽ mở đường cho phương Tây dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với ngành năng lượng của Nga. Điều này đồng nghĩa nguồn cung dầu có thể tăng thêm trong bối cảnh giá dầu đang chịu áp lực lớn vì dự báo dư cung vào năm tới.

Nhiều chuyên gia dự báo nguồn cung dầu thô năm 2026 sẽ vượt xa nhu cầu. Deutsche Bank ước tính thị trường có thể dư thừa ít nhất 2 triệu thùng/ngày và tình trạng này có thể kéo dài đến 2027. Các chuyên gia của Commerzbank Research nhận định một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine có thể giúp Nga tăng sản lượng lên mức đã cam kết với OPEC+.

Hiện các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào các tập đoàn dầu mỏ lớn Rosneft và Lukoil của Nga, cùng quy định hạn chế dầu Nga vào châu Âu, khiến nhiều nhà máy lọc dầu Ấn Độ giảm mua dầu của Nga.

Điều này làm xuất khẩu Nga giảm và lượng dầu tồn tăng mạnh. Nếu lệnh trừng phạt được dỡ bỏ, số dầu này có thể ồ ạt quay lại thị trường. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết Nga cũng đang tìm cách đẩy mạnh xuất khẩu sang Trung Quốc.

Theo dữ liệu Trading Economics, 0h30 ngày 26/11, giá dầu WTI giao dịch ở mức 57,71 USD/thùng, giảm 0,57% so với tuần trước. Giá dầu Brent cũng giảm 0,55%, còn 62,19 USD/thùng.